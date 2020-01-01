На Волині шириться небезпечний шкідник, який вражає більше 250 видів дерев. ФОТО





Про це повідомляє



Погодні умови зими були сприятливі для доброї перезимівлі шкідника, тому очікується, що чисельність шкідника буде значною. Підвищений температурний режим квітня цього року сприяв більш ранньому виходу та розмноженню шкідника.



Американський білий метелик - багатоїдний шкідник, що пошкоджує більше 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, який особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх, плодові дерева.



Американський білий метелик дуже красивий на вигляд – білосніжний із шовковистим блиском. Іноді зустрічається з чорними або темно-коричневими цяточками на крилах. Голова, груди, ноги й черевце вкриті білими волосинками. Вусики чорні з білим запиленням: у самців перисті дворядно-гребінчасті, у самиць – дворядно-пильчасті нитчасті. Розмах крил метелика 25-36 мм (іноді 40-50 мм), довжина тіла 9-15 мм. Метелики літають тільки вечорами та вночі. Живуть 8-10 діб.



Шкоду зеленим насадженням завдає гусінь метелика, яка харчується епідермісом листя, скелетуючи його, не залишаючи навіть жилок. Гусінь має прядильний апарат, за допомогою якого вони обплітають дерева павутиновими гніздами. Так вони захищають себе від впливу зовнішніх факторів та забезпечують можливість розмножуватися. При відносній вологості повітря (понад 50%) розвиток гусені пригнічується, а іноді й навіть призводить до їх загибелі.





Незважаючи на зовнішню красу, це надзвичайно агресивний шкідник. Якщо впродовж 2-3 років дерево буде повністю об’їдатися, це призведе до ослаблення його захисних функцій, що поступово призведе до його загибелі.



В наших умовах він розвивається у 2-х поколіннях: перше з’являється в травні, друге – в кінці липня – на початку серпня.





Поширюється шкідник транспортними засобами, при перевезенні сільськогосподарської продукції, промислових вантажів (пакувальний матеріал). Такі об’єкти регулювання обов’язково повинні проходити фітосанітарний контроль.





Також, комаха може мігрувати самостійно. В пошуках статевого партнера і місця для відкладання яєць самка може летіти в середньому на відстань до 250 м. Можливе пасивне перенесення на значні відстані повітряними потоками.



У випадку виявлення американського білого метелика необхідно здійснювати заходи щодо його знищення:



- збір та знищення гусениць та кладок яєць;

- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;

- очищення дерев від нашарування кори;

- знищення рослинних решток;

- перекопування пристовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;

- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;

- обробки інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць.



Слід звернути увагу на те, що боротьба з комахою хімічними препаратами є проблематичною через санітарну зону в населених пунктах, а також із технічних причин – для обприскування дерев необхідна спецтехніка, а ще гусениці старших віків є захищеними від хімічних препаратів, тому у населених пунктах рекомендується застосовувати біопрепарати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого року в Рожищенському районі було вперше виявлено одного з найнебезпечніших карантинних організмів - американського білого метелика. Були вжиті заходи з локалізації та ліквідації, запроваджено карантинний режим на територію всього міста – 1022,3 га.Про це повідомляє Волинське обласне управління Держпродспоживслужби Погодні умови зими були сприятливі для доброї перезимівлі шкідника, тому очікується, що чисельність шкідника буде значною. Підвищений температурний режим квітня цього року сприяв більш ранньому виходу та розмноженню шкідника.Американський білий метелик - багатоїдний шкідник, що пошкоджує більше 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, який особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх, плодові дерева.Американський білий метелик дуже красивий на вигляд – білосніжний із шовковистим блиском. Іноді зустрічається з чорними або темно-коричневими цяточками на крилах. Голова, груди, ноги й черевце вкриті білими волосинками. Вусики чорні з білим запиленням: у самців перисті дворядно-гребінчасті, у самиць – дворядно-пильчасті нитчасті. Розмах крил метелика 25-36 мм (іноді 40-50 мм), довжина тіла 9-15 мм. Метелики літають тільки вечорами та вночі. Живуть 8-10 діб.Шкоду зеленим насадженням завдає гусінь метелика, яка харчується епідермісом листя, скелетуючи його, не залишаючи навіть жилок. Гусінь має прядильний апарат, за допомогою якого вони обплітають дерева павутиновими гніздами. Так вони захищають себе від впливу зовнішніх факторів та забезпечують можливість розмножуватися. При відносній вологості повітря (понад 50%) розвиток гусені пригнічується, а іноді й навіть призводить до їх загибелі.Незважаючи на зовнішню красу, це надзвичайно агресивний шкідник. Якщо впродовж 2-3 років дерево буде повністю об’їдатися, це призведе до ослаблення його захисних функцій, що поступово призведе до його загибелі.В наших умовах він розвивається у 2-х поколіннях: перше з’являється в травні, друге – в кінці липня – на початку серпня.Поширюється шкідник транспортними засобами, при перевезенні сільськогосподарської продукції, промислових вантажів (пакувальний матеріал). Такі об’єкти регулювання обов’язково повинні проходити фітосанітарний контроль.Також, комаха може мігрувати самостійно. В пошуках статевого партнера і місця для відкладання яєць самка може летіти в середньому на відстань до 250 м. Можливе пасивне перенесення на значні відстані повітряними потоками.У випадку виявлення американського білого метелика необхідно здійснювати заходи щодо його знищення:- збір та знищення гусениць та кладок яєць;- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;- очищення дерев від нашарування кори;- знищення рослинних решток;- перекопування пристовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;- обробки інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць.Слід звернути увагу на те, що боротьба з комахою хімічними препаратами є проблематичною через санітарну зону в населених пунктах, а також із технічних причин – для обприскування дерев необхідна спецтехніка, а ще гусениці старших віків є захищеними від хімічних препаратів, тому у населених пунктах рекомендується застосовувати біопрепарати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію