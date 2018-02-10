На статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро «надягли» маску. ВІДЕО
Сьогодні, 02:12
У Бразилії на всесвітньовідому статую Христа-Спасителя “надягли” маску, щоб заохотити людей носити захисні маски під час пандемії коронавірусу.
Про це інформують Факти.
Також на 38-метровому монументі висвітилося червоне серце з хештегом #MascaraSalva (у перекладі з португальської маска рятує) і закликом носити маски.
До цього статую підсвічували в березні – на неї спроектували прапори країн, які найбільше постраждали від Covid-19.
Під час Великодня на статую проектували костюм лікаря, висловлюючи подяку медикам.
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Про це інформують Факти.
Також на 38-метровому монументі висвітилося червоне серце з хештегом #MascaraSalva (у перекладі з португальської маска рятує) і закликом носити маски.
До цього статую підсвічували в березні – на неї спроектували прапори країн, які найбільше постраждали від Covid-19.
Під час Великодня на статую проектували костюм лікаря, висловлюючи подяку медикам.
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