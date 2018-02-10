На статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро «надягли» маску. ВІДЕО





Про це інформують



Також на 38-метровому монументі висвітилося червоне серце з хештегом #MascaraSalva (у перекладі з португальської маска рятує) і закликом носити маски.







До цього статую підсвічували в березні – на неї спроектували прапори країн, які найбільше постраждали від Covid-19.



Під час Великодня на статую проектували костюм лікаря, висловлюючи подяку медикам.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бразилії на всесвітньовідому статую Христа-Спасителя “надягли” маску, щоб заохотити людей носити захисні маски під час пандемії коронавірусу.Про це інформують Факти Також на 38-метровому монументі висвітилося червоне серце з хештегом #MascaraSalva (у перекладі з португальської маска рятує) і закликом носити маски.До цього статую підсвічували в березні – на неї спроектували прапори країн, які найбільше постраждали від Covid-19.Під час Великодня на статую проектували костюм лікаря, висловлюючи подяку медикам.

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