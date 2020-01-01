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Курс валют у Луцьку на 6 травня

Курс валют у Луцьку на 6 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.95, а продаж – 27.05.

Євро при купівлі становить – 29.05, продажу – 29.25.

Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,360.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.50.

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