Курс валют у Луцьку на 6 травня
Сьогодні, 09:24
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.95, а продаж – 27.05.
Євро при купівлі становить – 29.05, продажу – 29.25.
Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,360.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.50.
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Євро при купівлі становить – 29.05, продажу – 29.25.
Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,360.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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