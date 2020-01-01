Ранок 6 травня: в Україні коронавірус виявили у понад 13 тисяч людей, на Волині – у 359

В Україні зафіксували 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 487 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 472 випадки;Волинська область — 359 випадків;Дніпропетровська область — 568 випадків;Донецька область — 85 випадків;Житомирська область — 456 випадків;Закарпатська область — 572 випадки;Запорізька область — 298 випадків;Івано-Франківська область — 1037 випадків;Кіровоградська область — 402 випадки;м. Київ — 1651 випадок;Київська область — 891 випадок;Львівська область — 553 випадки;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 165 випадків;Одеська область — 505 випадків;Полтавська область — 232 випадки;Рівненська область — 787 випадків;Сумська область — 130 випадків;Тернопільська область — 935 випадків;Харківська область — 403 випадки;Херсонська область — 143 випадки;Хмельницька область — 134 випадки;Чернівецька область — 1985 випадків;Черкаська область — 314 випадків;Чернігівська область — 65 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.