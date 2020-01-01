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Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО

Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО
У час боротьби з пандемією одне із основних завдань – обладнання лікарень та забезпечення їх працівників засобами захисту.

У вирішенні цієї задачі активну участь беруть благодійники. Фонд “Патріоти Волині” від початку карантину на постійному зв’язку з лікарями. Цього разу благодійники придбали для Волинської обласної клінічної лікарні два кисневі концентратори, - пише 12 канал.

“Зараз основним напрямком роботи народного депутата України Степана Івахіва та благодійного фонду “Патріоти Волині” залишається придбання життєво необхідного обладнання. Тому на прохання лікарів сьогодні благодійний фонд передає два потужні кисневі концентратори”, – зауважив директор БФ “Патріоти Волині” Павло Самолюк.
Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО

Очільник медзакладу Олександр Дудар каже: ці концентратори – на вагу золота для лікарні. Адже вони необхідні не лише під час боротьби з коронавірусом, а й рятуватимуть життя пацієнтів, хворих на пневмонію та інші пульмонологічні чи серцеві патології.
Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО

“Прилади об’ємом десять літрів, тобто за хвилину даний прилад може продукувати до 10 літрів кисню. Таких приладів не так багато є в області, тому ми завжди раді таким благодійним допомогам. Це прилади, які будуть використовуватися цілий рік”, – зазначив Олександр Дудар.
Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО

Директор благодійного фонду “Патріоти Волині” зауважує, що народний депутат Степан Івахів і надалі буде моніторити потреби, допомагати волинським медзакладам та їх працівникам. На черзі – допомога районним лікарням.

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Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО
Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО
Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО
Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО

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Теги: благодійники, фонд, Степан Івахів, лікарня, допомога
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