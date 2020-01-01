Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО





У вирішенні цієї задачі активну участь беруть благодійники. Фонд “Патріоти Волині” від початку карантину на постійному зв’язку з лікарями. Цього разу благодійники придбали для Волинської обласної клінічної лікарні два кисневі концентратори, - пише



“Зараз основним напрямком роботи народного депутата України Степана Івахіва та благодійного фонду “Патріоти Волині” залишається придбання життєво необхідного обладнання. Тому на прохання лікарів сьогодні благодійний фонд передає два потужні кисневі концентратори”, – зауважив директор БФ “Патріоти Волині” Павло Самолюк.



Очільник медзакладу Олександр Дудар каже: ці концентратори – на вагу золота для лікарні. Адже вони необхідні не лише під час боротьби з коронавірусом, а й рятуватимуть життя пацієнтів, хворих на пневмонію та інші пульмонологічні чи серцеві патології.



“Прилади об’ємом десять літрів, тобто за хвилину даний прилад може продукувати до 10 літрів кисню. Таких приладів не так багато є в області, тому ми завжди раді таким благодійним допомогам. Це прилади, які будуть використовуватися цілий рік”, – зазначив Олександр Дудар.



Директор благодійного фонду “Патріоти Волині” зауважує, що народний депутат Степан Івахів і надалі буде моніторити потреби, допомагати волинським медзакладам та їх працівникам. На черзі – допомога районним лікарням.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У час боротьби з пандемією одне із основних завдань – обладнання лікарень та забезпечення їх працівників засобами захисту.У вирішенні цієї задачі активну участь беруть благодійники. Фонд “Патріоти Волині” від початку карантину на постійному зв’язку з лікарями. Цього разу благодійники придбали для Волинської обласної клінічної лікарні два кисневі концентратори, - пише 12 канал “Зараз основним напрямком роботи народного депутата Українита благодійного фонду “Патріоти Волині” залишається придбання життєво необхідного обладнання. Тому на прохання лікарів сьогодні благодійний фонд передає два потужні кисневі концентратори”, – зауважив директор БФ “Патріоти Волині”Очільник медзакладукаже: ці концентратори – на вагу золота для лікарні. Адже вони необхідні не лише під час боротьби з коронавірусом, а й рятуватимуть життя пацієнтів, хворих на пневмонію та інші пульмонологічні чи серцеві патології.“Прилади об’ємом десять літрів, тобто за хвилину даний прилад може продукувати до 10 літрів кисню. Таких приладів не так багато є в області, тому ми завжди раді таким благодійним допомогам. Це прилади, які будуть використовуватися цілий рік”, – зазначив Олександр Дудар.Директор благодійного фонду “Патріоти Волині” зауважує, що народний депутат Степан Івахів і надалі буде моніторити потреби, допомагати волинським медзакладам та їх працівникам. На черзі – допомога районним лікарням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію