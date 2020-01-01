У місті на Волині зіткнулися легковик і бус, госпіталізували дівчину. ФОТО. ВІДЕО





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Подія трапилась сьогодні, 6 травня, приблизно о 8-ій ранку, обидва автомобілі рухались по об'їздній Нововолинська і на перехресті вулиці Шахтарської (район автостанції) зіткнулись.



За попередньою інформацією, легковик Opel Zafira рухався із львівської сторони прямо. Бус Renault Тrafic зі сторони Володимира-Волинського повертав ліворуч на вулицю Шахтарську. На місці аварії були рятувальники та два автомобілі «швидкої». Із незначними трамвами до Нововолинської ЦМЛ госпіталізували дівчину.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля автостанції У Нововолинську сталася ДТП: на перехресті зіткнулись легковик та бус.Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал Подія трапилась сьогодні, 6 травня, приблизно о 8-ій ранку, обидва автомобілі рухались по об'їздній Нововолинська і на перехресті вулиці Шахтарської (район автостанції) зіткнулись.За попередньою інформацією, легковик Opel Zafira рухався із львівської сторони прямо. Бус Renault Тrafic зі сторони Володимира-Волинського повертав ліворуч на вулицю Шахтарську. На місці аварії були рятувальники та два автомобілі «швидкої». Із незначними трамвами до Нововолинської ЦМЛ госпіталізували дівчину.

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