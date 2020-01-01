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У місті на Волині зіткнулися легковик і бус, госпіталізували дівчину. ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині зіткнулися легковик і бус, госпіталізували дівчину. ФОТО. ВІДЕО
Біля автостанції У Нововолинську сталася ДТП: на перехресті зіткнулись легковик та бус.

Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал.

Подія трапилась сьогодні, 6 травня, приблизно о 8-ій ранку, обидва автомобілі рухались по об'їздній Нововолинська і на перехресті вулиці Шахтарської (район автостанції) зіткнулись.

За попередньою інформацією, легковик Opel Zafira рухався із львівської сторони прямо. Бус Renault Тrafic зі сторони Володимира-Волинського повертав ліворуч на вулицю Шахтарську. На місці аварії були рятувальники та два автомобілі «швидкої». Із незначними трамвами до Нововолинської ЦМЛ госпіталізували дівчину.

У місті на Волині зіткнулися легковик і бус, госпіталізували дівчину. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині зіткнулися легковик і бус, госпіталізували дівчину. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині зіткнулися легковик і бус, госпіталізували дівчину. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині зіткнулися легковик і бус, госпіталізували дівчину. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: аварія, Нововолинськ
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