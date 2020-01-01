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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині найбільше на коронавірус хворіють люди віком від 30 до 49 років

На Волині найбільше на коронавірус хворіють люди віком від 30 до 49 років
Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на 10:00 6 травня в області зареєстрували 359 випадків COVID-19. Згідно з оприлюдненою статистикою, то найбільше на Волині хворіють на коронавірус люди віком від 30 до 49 років (124 особи).

Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.

Вікова структура захворілих:

0 – 17 років – 32 особи (9%);
18 – 29 років – 40 осіб (11%);
30 – 49 років – 124 особи (35%);
50 – 65 років – 109 осіб (30%);
65 років і старше – 54 особи (15%).

Нагадаємо, що за добу зареєстрували 16 нових випадків COVID-19: Ковельський район (5), м.Луцьк (4), Ківерцівський район (3), м.Нововолинськ (2), Іваничівський район (1), Старовижівський район (1). Одужало 7 осіб. Померло 2 особи (м. Нововолинськ та Ківерцівський район).


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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба, вік
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