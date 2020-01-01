На Волині найбільше на коронавірус хворіють люди віком від 30 до 49 років
Сьогодні, 11:01
Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на 10:00 6 травня в області зареєстрували 359 випадків COVID-19. Згідно з оприлюдненою статистикою, то найбільше на Волині хворіють на коронавірус люди віком від 30 до 49 років (124 особи).
Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.
Вікова структура захворілих:
0 – 17 років – 32 особи (9%);
18 – 29 років – 40 осіб (11%);
30 – 49 років – 124 особи (35%);
50 – 65 років – 109 осіб (30%);
65 років і старше – 54 особи (15%).
Нагадаємо, що за добу зареєстрували 16 нових випадків COVID-19: Ковельський район (5), м.Луцьк (4), Ківерцівський район (3), м.Нововолинськ (2), Іваничівський район (1), Старовижівський район (1). Одужало 7 осіб. Померло 2 особи (м. Нововолинськ та Ківерцівський район).
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Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.
Вікова структура захворілих:
0 – 17 років – 32 особи (9%);
18 – 29 років – 40 осіб (11%);
30 – 49 років – 124 особи (35%);
50 – 65 років – 109 осіб (30%);
65 років і старше – 54 особи (15%).
Нагадаємо, що за добу зареєстрували 16 нових випадків COVID-19: Ковельський район (5), м.Луцьк (4), Ківерцівський район (3), м.Нововолинськ (2), Іваничівський район (1), Старовижівський район (1). Одужало 7 осіб. Померло 2 особи (м. Нововолинськ та Ківерцівський район).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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