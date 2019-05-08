У Луцьку запрацюють ринки. ПЕРЕЛІК





Таке рішення ухвалили у середу, 6 травня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, раніше у місті вирішили організувати



Утім,



Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що у Луцьку вирішили відкрити агропродовольчі ринки, що є операторами харчових продуктів, за умови дотримання протиепідемічних вимог.



Зокрема, будуть працювати Центральний (частину, що обслуговує облспоживспілка), Завокзальний ринки, фірма «Домінанта» на Карпенка-Карого, Північний ринок, ринок «Лучеськ». Окрім того, якщо ФОП, що працює на Бульварі Дружби Народів, надасть відповідні документи, цей ринок також можуть відкрити.



Згодом, якщо уряд прийме відповідну постанову, усі ринки почнуть роботу повноцінно.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт наголосив, що на агропродовольчих ринках, як і на сільськогосподарських ярмарках можна торгувати виключно продуктами харчування. Якщо ж ринки не будуть дотримуватися правил, їх закриють.



«На жаль, у нас у чистому вигляді немає жодного агропродовольчого ринку. В одному місці продають білоруські молокопродукти, фрукти іноземного походження і багато іншого. Якщо на якомусь з цих ринків будуть порушення, нас просигналізують і ми призупинимо роботу такого ринку, як було на Єршова», - зауважив Ігор Поліщук.



Варто додати, що розпочати роботу луцькі ринки зможуть 7 травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вирішили дозволити працювати агропродовольчим ринкам.Таке рішення ухвалили у середу, 6 травня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, раніше у місті вирішили організувати сільськогосподарські ярмарки , аби дати можливість фермерам продавати там свою продукцію.Утім, пізніше ярмарок біля «Глобусу» закрили, адже там виявили численні порушення правил. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннярозповів, що у Луцьку вирішили відкрити агропродовольчі ринки, що є операторами харчових продуктів, за умови дотримання протиепідемічних вимог.Зокрема, будуть працювати Центральний (частину, що обслуговує облспоживспілка), Завокзальний ринки, фірма «Домінанта» на Карпенка-Карого, Північний ринок, ринок «Лучеськ». Окрім того, якщо ФОП, що працює на Бульварі Дружби Народів, надасть відповідні документи, цей ринок також можуть відкрити.Згодом, якщо уряд прийме відповідну постанову, усі ринки почнуть роботу повноцінно.В.о. мера Луцьканаголосив, що на агропродовольчих ринках, як і на сільськогосподарських ярмарках можна торгувати виключно продуктами харчування. Якщо ж ринки не будуть дотримуватися правил, їх закриють.«На жаль, у нас у чистому вигляді немає жодного агропродовольчого ринку. В одному місці продають білоруські молокопродукти, фрукти іноземного походження і багато іншого. Якщо на якомусь з цих ринків будуть порушення, нас просигналізують і ми призупинимо роботу такого ринку, як було на Єршова», - зауваживВарто додати, що розпочати роботу луцькі ринки зможуть 7 травня.

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