На «Ягодині» чоловік позбувся величезної суми грошей

На «Ягодині» митники попередили намір незаконного вивезення іноземної валюти.Так, 6 травня, слідуючи з України в Польщу смугою «червоний коридор» заїхав вантажний автомобіль, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.Громадянин України надав митну декларацію, що переміщує валюту в розмірі 2000 польських злотих та 2000 гривень. Але під час повного митного огляду варнтажівки встановили наявність незадекларованої валюти в розмірі 490 тисяч польських злотих.Таким чином, чоловік з порушенням проходження митного контролю, намагався перемістити через митний кордон України іноземну валюту. На порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 3 мільйони 164 тис. грн. (еквівалент 490 тис. польських злотих).Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил відповідно статті 472 Митного кодексу України.Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацію незадекларованих валютних цінностей та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків.