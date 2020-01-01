Поліцейський став заступником голови Ківерцівської РДА
Сьогодні, 11:19
Учора, 5 травня, голова районної державної адміністрації Алла Гонтар представила керівникам структурних підрозділів та колективу райдержадміністрації заступника голови райдержадміністрації Миколу Цисюка.
Про це повідомляє пресслужба Ківерцівської РДА.
Інформують, що Микола Цисюк призначений на посаду заступника голови Ківерцівської районної державної адміністрації з 5 травня 2020 року розпорядженням голови райдержадміністрації від 4 травня 2020 року №10-ос.
Народився 10 квітня 1991 року у селі Сокиричі Ківерцівського району Волинської області. Повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» здобув закінчивши у 2012 році Національну академію внутрішніх справ України.
З 2008 по 2015 рр. служив в органах внутрішніх справ, з 2015 по 2020 рр. – служба в поліції. З 2016 року до призначення в райдержадміністрацію обіймав посаду заступника начальника Ківерцівського районного відділу поліції.
У 2015 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції, захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Одружений, виховує двох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Ківерцівської РДА.
Інформують, що Микола Цисюк призначений на посаду заступника голови Ківерцівської районної державної адміністрації з 5 травня 2020 року розпорядженням голови райдержадміністрації від 4 травня 2020 року №10-ос.
Народився 10 квітня 1991 року у селі Сокиричі Ківерцівського району Волинської області. Повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» здобув закінчивши у 2012 році Національну академію внутрішніх справ України.
З 2008 по 2015 рр. служив в органах внутрішніх справ, з 2015 по 2020 рр. – служба в поліції. З 2016 року до призначення в райдержадміністрацію обіймав посаду заступника начальника Ківерцівського районного відділу поліції.
У 2015 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції, захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Одружений, виховує двох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
а його тато Петро і мама Оксана школу міліціі розікрали . це вам кожен скаже !!!чекаємо змін від сина
чому коментарі не друкуєте
Вибір редактора
Останні новини
У Нововолинську припиняють роботу контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 11:42
У Луцьку запрацюють ринки. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:33
Поліцейський став заступником голови Ківерцівської РДА
Сьогодні, 11:19
На «Ягодині» чоловік позбувся величезної суми грошей
Сьогодні, 11:15