Поліцейський став заступником голови Ківерцівської РДА

Учора, 5 травня, голова районної державної адміністраціїпредставила керівникам структурних підрозділів та колективу райдержадміністрації заступника голови райдержадміністраціїПро це повідомляє пресслужба Ківерцівської РДА.Інформують, що Микола Цисюк призначений на посаду заступника голови Ківерцівської районної державної адміністрації з 5 травня 2020 року розпорядженням голови райдержадміністрації від 4 травня 2020 року №10-ос.Народився 10 квітня 1991 року у селі Сокиричі Ківерцівського району Волинської області. Повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» здобув закінчивши у 2012 році Національну академію внутрішніх справ України.З 2008 по 2015 рр. служив в органах внутрішніх справ, з 2015 по 2020 рр. – служба в поліції. З 2016 року до призначення в райдержадміністрацію обіймав посаду заступника начальника Ківерцівського районного відділу поліції.У 2015 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції, захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.Одружений, виховує двох дітей.