За 4 місяці поточного року на Волині у аваріях загинуло 30 людей

На Волині зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод.Про це свідчить аналіз, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП у січні-квітні 2020 року, - інформує патрульна поліція Волинської області.Так, за 4 місяці на автошляхах області сталось 809 дорожньо-транспортних пригод, з яких 205 – з травмованими. На жаль, 30 людей загинули, з них 10 були пішоходами.Найбільш поширеними видами ДТП з травмованими за 4 місяці 2020 року залишаються: зіткнення (38%), наїзд на перешкоду (10%), наїзд на пішохода (32%), перекидання транспортного засобу (11%), наїзд на велосипедиста (7%), що загалом складає 98 % від усіх дорожньо-транспортних пригод.Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, є порушення правил маневрування – 248 автопригод (або 31 %) від усіх ДТП, недодержання дистанції – 100 ДТП (12 %), перевищення безпечної швидкості руху – 196 ДТП (24 %), порушення правил проїзду перехресть – 55 ДТП (7 %), керування транспортним засобом у нетверезому стані – 58 ДТП (7%).За січень-квітень 2020 року на території Волинській області зареєстрували 33 ДТП за участю дітей, з них – 28 ДТП з постраждалими, в яких 1 дитина загинула та 34 дитини травмовано.