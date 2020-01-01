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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинянин, який 5 травня помер від коронавірусу, мав низку супутніх захворювань

Волинянин, який 5 травня помер від коронавірусу, мав низку супутніх захворювань
66-річний чоловік, який був інфікований короравірусом, 5-го травня помер у волинській обласній лікарні. Він мав супутні захворювання.

Як стало відомо БУГу, чоловік лежав у терапевтичному відділенні Нововолинської лікарні з першим нововолинцем, у якого діагностували COVID-19 і який також помер.

Відомо, що покійний - із села Морозовичі Іваничівського району, останнім часом мешкав у Нововолинську.

Чоловік мав супутні захворювання: серцево-судинної та ендокринної системи, органів дихання, професійні захворювання.

До слова, у Нововолинську вже три летальні випадки серед захворілих на коронавірус.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: смерть, коронавірус, Нововолинськ
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