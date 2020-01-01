Волинянин, який 5 травня помер від коронавірусу, мав низку супутніх захворювань
Сьогодні, 11:49
66-річний чоловік, який був інфікований короравірусом, 5-го травня помер у волинській обласній лікарні. Він мав супутні захворювання.
Як стало відомо БУГу, чоловік лежав у терапевтичному відділенні Нововолинської лікарні з першим нововолинцем, у якого діагностували COVID-19 і який також помер.
Відомо, що покійний - із села Морозовичі Іваничівського району, останнім часом мешкав у Нововолинську.
Чоловік мав супутні захворювання: серцево-судинної та ендокринної системи, органів дихання, професійні захворювання.
До слова, у Нововолинську вже три летальні випадки серед захворілих на коронавірус.
Головне фото - ілюстративне.
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Як стало відомо БУГу, чоловік лежав у терапевтичному відділенні Нововолинської лікарні з першим нововолинцем, у якого діагностували COVID-19 і який також помер.
Відомо, що покійний - із села Морозовичі Іваничівського району, останнім часом мешкав у Нововолинську.
Чоловік мав супутні захворювання: серцево-судинної та ендокринної системи, органів дихання, професійні захворювання.
До слова, у Нововолинську вже три летальні випадки серед захворілих на коронавірус.
Головне фото - ілюстративне.
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