Волинянин, який 5 травня помер від коронавірусу, мав низку супутніх захворювань





Як стало відомо



Відомо, що покійний - із села Морозовичі Іваничівського району, останнім часом мешкав у Нововолинську.



Чоловік мав супутні захворювання: серцево-судинної та ендокринної системи, органів дихання, професійні захворювання.



До слова, у Нововолинську вже три летальні випадки серед захворілих на коронавірус.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 66-річний чоловік, який був інфікований короравірусом, 5-го травня помер у волинській обласній лікарні. Він мав супутні захворювання.Як стало відомо БУГу , чоловік лежав у терапевтичному відділенні Нововолинської лікарні з першим нововолинцем, у якого діагностували COVID-19 і який також помер.Відомо, що покійний - із села Морозовичі Іваничівського району, останнім часом мешкав у Нововолинську.Чоловік мав супутні захворювання: серцево-судинної та ендокринної системи, органів дихання, професійні захворювання.До слова, у Нововолинську вже три летальні випадки серед захворілих на коронавірус.Головне фото - ілюстративне.

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