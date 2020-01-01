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Помер екскерівник профтехосвіти Волині

Помер екскерівник профтехосвіти Волині
Перестало битися серце колишнього керівника управління професійно-технічної освіти Волині Володимира Миколайовича Грицюка.

Про це повідомляють на сторінці профтехосвіти Волині.

Відомо, з 1969 по 1989 року він очолював управління професійно-технічної освіти Волині.

Володимир Миколайович Грицюк – визначна постать у розвитку професійно-технічної освіти Волині. Він володів мистецтвом керівництва, вмів приймати правильні, доцільні, вмотивовані рішення, що свідчило про його професійну та педагогічну культуру. Ці риси, а також комунікабельні здібності, педагогічний такт, делікатність, професійний обов’язок були взірцем для педагогічних працівників. Володимир Миколайович добре знав усі проблеми професійно-технічної освіти, завжди ішов в ногу з часом, на належному рівні організовував діяльність професійних закладів усієї області.

"Профтехосвітяни Волині висловлюють щирі співчуття родині покійного. Вічний спокій душі. Царство небесне. А на землі у наших серцях – вічна пам'ять", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує щирі співчуття родичам та близьким померлого.



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Теги: смерть, екскерівник, Волинь, профтехосвіта
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