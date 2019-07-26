Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія





Слухання справи відбулось 28 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Обвинувачений 4 березня о 2:50 у місті Рожище на вулиці Незалежності керував автомобілем Ford Focus в стані алкогольного сп'яніння.



У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Він розповів, що керуючи автомобілем в стані алкогольного сп'яніння не перебував. З результатами тесту «Драгер» згідний не був, а тому самостійно поїхав на освідування до медичної установи. Згідно з висновком щодо результатів медичного огляду, він перебував у тверезому стані.



Захисник обвинуваченого у судовому засіданні просив закрити провадження по справі у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.



Тієї ночі «Драгер» о 2:57 зафіксував у підсудного показники алкоголю в крові, які перевищували дозволений рівень. Вони становили 0,94 проміле.



Результат медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння, наданий лікарем Рожищенської центральної районної лікарні, показав іншу картину. Згідно з висновком медика, о 4:45 чоловік перебував у тверезому стані, показники алкоголю в крові становили 0,00 проміле.



Суд постановив провадження у справі про притягнення обвинуваченого до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу закрити у зв'язку із відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі судили чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.Слухання справи відбулось 28 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище. Обвинувачений 4 березня о 2:50 у місті Рожище на вулиці Незалежності керував автомобілем Ford Focus в стані алкогольного сп'яніння.У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Він розповів, що керуючи автомобілем в стані алкогольного сп'яніння не перебував. З результатами тесту «Драгер» згідний не був, а тому самостійно поїхав на освідування до медичної установи. Згідно з висновком щодо результатів медичного огляду, він перебував у тверезому стані.Захисник обвинуваченого у судовому засіданні просив закрити провадження по справі у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.Тієї ночі «Драгер» о 2:57 зафіксував у підсудного показники алкоголю в крові, які перевищували дозволений рівень. Вони становили 0,94 проміле.Результат медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння, наданий лікарем Рожищенської центральної районної лікарні, показав іншу картину. Згідно з висновком медика, о 4:45 чоловік перебував у тверезому стані, показники алкоголю в крові становили 0,00 проміле.Суд постановив провадження у справі про притягнення обвинуваченого до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу закрити у зв'язку із відсутністю складу адміністративного правопорушення.

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