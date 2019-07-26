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Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія

Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія
У Рожищенському районі судили чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.

Слухання справи відбулось 28 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Обвинувачений 4 березня о 2:50 у місті Рожище на вулиці Незалежності керував автомобілем Ford Focus в стані алкогольного сп'яніння.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Він розповів, що керуючи автомобілем в стані алкогольного сп'яніння не перебував. З результатами тесту «Драгер» згідний не був, а тому самостійно поїхав на освідування до медичної установи. Згідно з висновком щодо результатів медичного огляду, він перебував у тверезому стані.

Захисник обвинуваченого у судовому засіданні просив закрити провадження по справі у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

Тієї ночі «Драгер» о 2:57 зафіксував у підсудного показники алкоголю в крові, які перевищували дозволений рівень. Вони становили 0,94 проміле.

Результат медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння, наданий лікарем Рожищенської центральної районної лікарні, показав іншу картину. Згідно з висновком медика, о 4:45 чоловік перебував у тверезому стані, показники алкоголю в крові становили 0,00 проміле.

Суд постановив провадження у справі про притягнення обвинуваченого до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу закрити у зв'язку із відсутністю складу адміністративного правопорушення.

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Теги: суд, алкоголь, водій
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Коментарі 1
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Ну що тут не ясно ,лікарю хабар і ніякого алкоголю в крові -все по нашому, в корумпованій країні .
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