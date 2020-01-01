На Волині п'ятеро людей, які перебували на обсервації у ліцеї, повернулися додому





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Прес-офіцер військової частини 1141 Нацгвардії України Юлія Ковпак каже: загалом на обсервації у ліцеї перебувало 12 громадян, переважно - це волиняни.



Охороняють територію ліцею сім нацгвардійців. Військовослужбовець Олександр Хомич розповів, що їхнє завдання – стежити, аби громадяни, які нині перебувають на обсервації, самовільно не залишали приміщення і дотримувалися вимог карантину.



"Працівники УДСНС постійно перед прийомом їжі проводять дезінфекцію приміщення, також прилеглої до приміщення території. Медики постійно проводять скринінг температури та надають допомогу в разі необхідності", - розповів військовослужбовець Олександр Хомич.



Нагадаємо, ковельський ліцей визначили одним із місць на Волині для двотижневої обсервації людей, які повернулися з-за кордону. Зі слів Юлії Ковпак, за два тижні тут порушень не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 5 травня, додому повернулися п’ятеро із семи громадян, які перебували на двотижневій обсервації в обласному військовому ліцеї у Ковелі.Про це повідомляє "Суспільне".Прес-офіцер військової частини 1141 Нацгвардії Україникаже: загалом на обсервації у ліцеї перебувало 12 громадян, переважно - це волиняни.Охороняють територію ліцею сім нацгвардійців. Військовослужбовецьрозповів, що їхнє завдання – стежити, аби громадяни, які нині перебувають на обсервації, самовільно не залишали приміщення і дотримувалися вимог карантину."Працівники УДСНС постійно перед прийомом їжі проводять дезінфекцію приміщення, також прилеглої до приміщення території. Медики постійно проводять скринінг температури та надають допомогу в разі необхідності", - розповів військовослужбовець Олександр Хомич.Нагадаємо,які повернулися з-за кордону. Зі слів Юлії Ковпак, за два тижні тут порушень не було.

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