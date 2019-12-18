Суперумови на квартиру у Луцьку: розстрочка, перший внесок 10%*





Нову акцію у вівторок, 5 травня оголосила

Ціна двокімнатної квартири – 37 тисяч доларів. З першим внеском 10% можна отримати розстрочку до 25 місяців.



Квартира має:



велику вітальню – 17,36 м²,

простору кухню – 13,34 м²

комфортну спальню 13,24 м².

У помешканні – роздільний санвузол та лоджія.



Житлова площа – 30,6 м².



>Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. До центру міста – менше двох кілометрів. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Три будинки цього житлового комплексу уже здані в експлуатацію, там живуть люди. Біля будинків – благоустрій, розбиті газони, висаджені кущі і дерева. Споруджений великий дитячий майданчик. Є відділене місце для парковки.



Про деталі акції та планування запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



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Ціна двокімнатної квартири – 37 тисяч доларів. З першим внеском 10% можна отримати розстрочку до 25 місяців.Квартира має:велику вітальню – 17,36 м²,простору кухню – 13,34 м²комфортну спальню 13,24 м².У помешканні – роздільний санвузол та лоджія.Житлова площа – 30,6 м².

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