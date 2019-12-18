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Суперумови на квартиру у Луцьку: розстрочка, перший внесок 10%*

Суперумови на квартиру у Луцьку: розстрочка, перший внесок 10%*
Нова двокімнатна квартира площею 63,87 м² продається у житловому комплексі «Супернова» на акційних умовах: ціна – $37000, перший внесок — від 10%, розстрочка – до 25 місяців.

Нову акцію у вівторок, 5 травня оголосила Будівельна компанія «Інвестор», - інформує Перший.

Ціна двокімнатної квартири – 37 тисяч доларів. З першим внеском 10% можна отримати розстрочку до 25 місяців.

Квартира має:

велику вітальню – 17,36 м²,
простору кухню – 13,34 м²
комфортну спальню 13,24 м².
У помешканні – роздільний санвузол та лоджія.

Житлова площа – 30,6 м².

>Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. До центру міста – менше двох кілометрів. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Три будинки цього житлового комплексу уже здані в експлуатацію, там живуть люди. Біля будинків – благоустрій, розбиті газони, висаджені кущі і дерева. Споруджений великий дитячий майданчик. Є відділене місце для парковки.

Про деталі акції та планування запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Суперумови на квартиру у Луцьку: розстрочка, перший внесок 10%*

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Теги: Інвестор, житло, акція
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