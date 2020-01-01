Друга за добу жертва коронавірусу на Волині – жінка з Ківерців
Сьогодні, 12:44
На Волині за останню добу померло дві людини, що були інфіковані коронавірусом.
Про це йшлося сьогодні, 6 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що протягом 5 травня помер чоловік з Нововолинська, а також жінка з Ківерців. Вона – 1953 року народження.
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"У обох померлих були супутні захворювання – серцеві і цукровий діабет", - сказала Щербак.
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Про це йшлося сьогодні, 6 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що протягом 5 травня помер чоловік з Нововолинська, а також жінка з Ківерців. Вона – 1953 року народження.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Від коронавірусу помер пацієнт волинської обласної лікарні
"У обох померлих були супутні захворювання – серцеві і цукровий діабет", - сказала Щербак.
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