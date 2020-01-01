Друга за добу жертва коронавірусу на Волині – жінка з Ківерців

На Волині за останню добу померло дві людини, що були інфіковані коронавірусом.Про це йшлося сьогодні, 6 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що протягом 5 травня помер чоловік з Нововолинська, а також жінка з Ківерців. Вона – 1953 року народження."У обох померлих були супутні захворювання – серцеві і цукровий діабет", - сказала Щербак.