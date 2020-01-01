Чотири людини на Волині – на апаратах ШВЛ через коронавірус
Сьогодні, 13:00
Через коронавірусну інфекцію на Волині госпіталізовані 67 осіб, серед них – 1 дитина, 8 медиків. Загальна ж кількість інфікованих – 359.
Про це йшлося сьогодні, 6 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що станом на 6 травня в області від коронавірусу одужало 96 осіб, серед них – 33 медики.
До апаратів штучної вентиляції легень підключені 4 людини: одна – у Нововолинську, одна – в інфекційній лікарні, ще двоє – в обласній лікарні.
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Про це йшлося сьогодні, 6 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що станом на 6 травня в області від коронавірусу одужало 96 осіб, серед них – 33 медики.
До апаратів штучної вентиляції легень підключені 4 людини: одна – у Нововолинську, одна – в інфекційній лікарні, ще двоє – в обласній лікарні.
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