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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чотири людини на Волині – на апаратах ШВЛ через коронавірус

Чотири людини на Волині – на апаратах ШВЛ через коронавірус
Через коронавірусну інфекцію на Волині госпіталізовані 67 осіб, серед них – 1 дитина, 8 медиків. Загальна ж кількість інфікованих – 359.

Про це йшлося сьогодні, 6 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що станом на 6 травня в області від коронавірусу одужало 96 осіб, серед них – 33 медики.

До апаратів штучної вентиляції легень підключені 4 людини: одна – у Нововолинську, одна – в інфекційній лікарні, ще двоє – в обласній лікарні.

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Теги: коронавірус, Волинь, хворі, апарат ШВЛ
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