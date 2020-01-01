Українські лікарі, які працюють з Covid-19, до кінця цього тижня отримають доплати





Відповідне доручення міністр Максим Степанов дав керівникам обласних департаментів охорони здоров’я. Про це він повідомив на щоденному брифінгу,



«Всі без виключення кошти були перераховані Урядом в регіони ще в середині квітня. Для мене неприйнятна ситуація, коли навіть зараз ці виплати не дійшли до медичних працівників. Так само неприйнятною є виплата надбавки не в повному обсязі. До кінця цього тижня місцева влада повинна забезпечити виплату 300% усім медикам, які у березні лікували хворих на COVID-19», — наголосив Максим Степанов.



Очільник МОЗ зазначив, Міністерство дало чіткі вказівки та роз’яснення щодо виплати 300% доплати усім медикам, які задіяні у лікуванні хворих на COVID-19. На основі даних від обласних департаментів (які вказали, скільки медиків задіяні у кожному регіоні), МОЗ провело розрахунки щодо необхідної загальної суми і винесло це рішення на засідання Уряду, після чого регіони отримали кошти в повному обсязі.



«Усі українські медики отримали чіткий сигнал: всі, хто працював із хворими на COVID-19, мають отримати 300% доплат до зарплати. Однак в деяких регіонах почали видавати кошти за погодинну роботу з COVID-19 або шукати зайві коми чи крапки в документах. Виплати повинні здійснитися у повному обсязі – це 300% – і не треба маніпуляцій!» — резюмував Міністр Максим Степанов.



Нагадаємо, виплата коштів здійснюється за різними механізмами: за березень — через медичну субвенцію, а з квітня — через НСЗУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі медичні працівники, які у березні лікували пацієнтів із коронавірусною хворобою, мають отримати 300% доплати у повному обсязі до кінця цього тижня.Відповідне доручення міністрдав керівникам обласних департаментів охорони здоров’я. Про це він повідомив на щоденному брифінгу, повідомляє пресслужба відомства.«Всі без виключення кошти були перераховані Урядом в регіони ще в середині квітня. Для мене неприйнятна ситуація, коли навіть зараз ці виплати не дійшли до медичних працівників. Так само неприйнятною є виплата надбавки не в повному обсязі. До кінця цього тижня місцева влада повинна забезпечити виплату 300% усім медикам, які у березні лікували хворих на COVID-19», — наголосив Максим Степанов.Очільник МОЗ зазначив, Міністерство дало чіткі вказівки та роз’яснення щодо виплати 300% доплати усім медикам, які задіяні у лікуванні хворих на COVID-19. На основі даних від обласних департаментів (які вказали, скільки медиків задіяні у кожному регіоні), МОЗ провело розрахунки щодо необхідної загальної суми і винесло це рішення на засідання Уряду, після чого регіони отримали кошти в повному обсязі.«Усі українські медики отримали чіткий сигнал: всі, хто працював із хворими на COVID-19, мають отримати 300% доплат до зарплати. Однак в деяких регіонах почали видавати кошти за погодинну роботу з COVID-19 або шукати зайві коми чи крапки в документах. Виплати повинні здійснитися у повному обсязі – це 300% – і не треба маніпуляцій!» — резюмував Міністр Максим Степанов.Нагадаємо, виплата коштів здійснюється за різними механізмами: за березень — через медичну субвенцію, а з квітня — через НСЗУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію