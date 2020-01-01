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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Українські лікарі, які працюють з Covid-19, до кінця цього тижня отримають доплати

Українські лікарі, які працюють з Covid-19, до кінця цього тижня отримають доплати
Усі медичні працівники, які у березні лікували пацієнтів із коронавірусною хворобою, мають отримати 300% доплати у повному обсязі до кінця цього тижня.

Відповідне доручення міністр Максим Степанов дав керівникам обласних департаментів охорони здоров’я. Про це він повідомив на щоденному брифінгу, повідомляє пресслужба відомства.

«Всі без виключення кошти були перераховані Урядом в регіони ще в середині квітня. Для мене неприйнятна ситуація, коли навіть зараз ці виплати не дійшли до медичних працівників. Так само неприйнятною є виплата надбавки не в повному обсязі. До кінця цього тижня місцева влада повинна забезпечити виплату 300% усім медикам, які у березні лікували хворих на COVID-19», — наголосив Максим Степанов.

Очільник МОЗ зазначив, Міністерство дало чіткі вказівки та роз’яснення щодо виплати 300% доплати усім медикам, які задіяні у лікуванні хворих на COVID-19. На основі даних від обласних департаментів (які вказали, скільки медиків задіяні у кожному регіоні), МОЗ провело розрахунки щодо необхідної загальної суми і винесло це рішення на засідання Уряду, після чого регіони отримали кошти в повному обсязі.

«Усі українські медики отримали чіткий сигнал: всі, хто працював із хворими на COVID-19, мають отримати 300% доплат до зарплати. Однак в деяких регіонах почали видавати кошти за погодинну роботу з COVID-19 або шукати зайві коми чи крапки в документах. Виплати повинні здійснитися у повному обсязі – це 300% – і не треба маніпуляцій!» — резюмував Міністр Максим Степанов.

Нагадаємо, виплата коштів здійснюється за різними механізмами: за березень — через медичну субвенцію, а з квітня — через НСЗУ.

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Теги: лікарі, Україна, коронавірус, доплати
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