Судитимуть волинянина, який під час бійки зламав хлопцю щелепу
Сьогодні, 13:17
23-річний ковельчанин таки відповість за спричинені хлопцю тілесні ушкодження.
Зазначається, що уночі 25 серпня 2018 року молодик поблизу одного із нічних клубів Ковеля під час конфлікту ударив кулаком в обличчя свого однолітка й зламав йому нижню щелепу, - інформує прокуратура Волині.
Ковельський відділ поліції розпочав за цим фактом кримінальне провадження, проте згодом його незаконно закрили. І лише за втручання прокурорів досудове розслідування відновили й обвинувальний акт скерували до суду.
Відтак молодик, обвинувачений у спричиненні громадянину умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, відповість за скоєне. Зауважимо, що санкцією ч. 1 ст. 122 КК України за вчинення такого злочину передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.
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Зазначається, що уночі 25 серпня 2018 року молодик поблизу одного із нічних клубів Ковеля під час конфлікту ударив кулаком в обличчя свого однолітка й зламав йому нижню щелепу, - інформує прокуратура Волині.
Ковельський відділ поліції розпочав за цим фактом кримінальне провадження, проте згодом його незаконно закрили. І лише за втручання прокурорів досудове розслідування відновили й обвинувальний акт скерували до суду.
Відтак молодик, обвинувачений у спричиненні громадянину умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, відповість за скоєне. Зауважимо, що санкцією ч. 1 ст. 122 КК України за вчинення такого злочину передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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