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Судитимуть волинянина, який під час бійки зламав хлопцю щелепу

Судитимуть волинянина, який під час бійки зламав хлопцю щелепу
23-річний ковельчанин таки відповість за спричинені хлопцю тілесні ушкодження.

Зазначається, що уночі 25 серпня 2018 року молодик поблизу одного із нічних клубів Ковеля під час конфлікту ударив кулаком в обличчя свого однолітка й зламав йому нижню щелепу, - інформує прокуратура Волині.

Ковельський відділ поліції розпочав за цим фактом кримінальне провадження, проте згодом його незаконно закрили. І лише за втручання прокурорів досудове розслідування відновили й обвинувальний акт скерували до суду.

Відтак молодик, обвинувачений у спричиненні громадянину умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, відповість за скоєне. Зауважимо, що санкцією ч. 1 ст. 122 КК України за вчинення такого злочину передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

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Теги: бійка, суд, хлопець
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