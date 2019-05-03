У лісі на Волині прикордонники знайшли сховок для переміщення контрабандних цигарок
Сьогодні, 13:30
На Волині прикордонники Луцького загону знашли сховок з тютюновими виробами та засобами переміщення контрабанди біля українсько-білоруського кордону.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Зокрема, дільничним інспектором прикордонної служби на напрямку «Мельники (Україна) – Дрочево (РБ)», за 20 метрів від контрольно-слідової смуги в лісовій місцевості, знайшли сховок. В ньому було приховано дерев’яну та металеву кладки, які правопорушники, скоріш за все, планували використати для переміщення контрабандного тютюну.
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Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Зокрема, дільничним інспектором прикордонної служби на напрямку «Мельники (Україна) – Дрочево (РБ)», за 20 метрів від контрольно-слідової смуги в лісовій місцевості, знайшли сховок. В ньому було приховано дерев’яну та металеву кладки, які правопорушники, скоріш за все, планували використати для переміщення контрабандного тютюну.
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