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У лісі на Волині прикордонники знайшли сховок для переміщення контрабандних цигарок

У лісі на Волині прикордонники знайшли сховок для переміщення контрабандних цигарок
На Волині прикордонники Луцького загону знашли сховок з тютюновими виробами та засобами переміщення контрабанди біля українсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зокрема, дільничним інспектором прикордонної служби на напрямку «Мельники (Україна) – Дрочево (РБ)», за 20 метрів від контрольно-слідової смуги в лісовій місцевості, знайшли сховок. В ньому було приховано дерев’яну та металеву кладки, які правопорушники, скоріш за все, планували використати для переміщення контрабандного тютюну.


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Теги: прикордонники, Волинь, контрабанда
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