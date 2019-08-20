На трасі Доманове-Ковель через аварію дві автівки злетіли у кювет. ФОТО

На автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче» сталась аварія за участі двох автівок.Автопригода трапилась 6 травня близько 8-ої ранку, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Слідчо-оперативна група встановила, що неподалік села Дитиничі водій автомобіля Renault Clio, 30-річний дубенчанин, під час здійснення маневру обгону та, перетнувши суцільну лінію, на зустрічній смузі руху зіткнувся із автомобілем ВАЗ-21043, який повертав ліворуч. Від удару транспортні засоби злетіли у кювет, а Renault — перекинувся.Унаслідок ДТП до лікарні доставили 35-річного водія ВАЗівки, жителя Тернопільської області. Наразі його обстежують медики.У кожному з авто перебував пасажир — ніхто з них не постраждав. Водії за зовнішніми ознаками були тверезі, однак вони проходитимуть медичне освідування.