7 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей(на фото).Вітаємо його, а також іменників цього дня – усіх, хто носить імена Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій.Зичимо вам добра, любові й міцного здоров’я. Зичимо їм невичерпної наснаги й цікавої інформації.7 травня — це День радіо. Поява цього свята нерозривно пов'язана з діяльністю видатного москальського електротехніка Олександра Попова, який одним з перших спробував перетворити електромагнітні коливання в зрозумілу ретрансляційну людську мову і таким чином створив перший прототип радіоприймача.7 травня 1971 року Володимир-Волинському педучилищу було присвоєно ім'я Агатангела Кримського. Це сталося з нагоди 100-річчя від дня народження всесвітньо відомого вченого, академіка АН України.