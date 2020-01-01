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У Луцьку чоловік в квартирі організував нарколабораторію. ФОТО

У Луцьку чоловік в квартирі організував нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку в одному з будинків обладнали нарколабораторію.

Зазначається, що 5 травня у 26-річного лучанина правоохоронці вилучили 150 г прекурсору фенілнітропропену, марку ЛСД, понад 4 тис. грн., два мобільних телефони та банківську картку, - пише ГУНП у Волинській області.

Згодом, за місцем його проживання, поліцейські виявили та вилучили спеціальне хімічне обладнання для виготовлення психотропу з нашаруванням амфетаміну, електронні ваги, мобільні телефони, 12 сім-карток, зіп-пакети та ноутбук.

Вилучені речові докази направлять у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України для проведення відповідних експертиз.

Як повідомив заступник начальника Управління Національної поліції у Волинській області Михайло Сорока, за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 3 статті 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Після оголошення зловмисникові підозри, йому оберуть міру запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває слідство.

Нагадаємо, що вчора, 5 травня, правоохоронці Волині припинили злочинну діяльності громадян, котрі налагодили канал постачання наркотиків та психотропних речовин до виправної установи області.
У Луцьку чоловік в квартирі організував нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку чоловік в квартирі організував нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку чоловік в квартирі організував нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку чоловік в квартирі організував нарколабораторію. ФОТО


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Теги: нарколабораторія, Луцьк, поліція
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