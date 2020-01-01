З 12 травня запрацює Луцький зоопарк: які правила діятимуть для відвідувачів

У Луцькуз 12 травня. Таке рішення ухвалили сьогодні, 6 травня, під час сесії Луцької міської ради.Які правила працюватимуть в зоопарку розповіла директорка підприємстварозповіла «Першому».Вона повідомила, що отримала рекомендації про вихід з карантину від Європейської асоціації зоопарків та акваріумів.У цих рекомендаціях, зокрема, йдеться про обмеження кількості людей на території. На один гектар повинно бути максимум 150 відвідувачів. Відтак на трьох гектарах луцького звіринця може одночасно заходитись 450 людей.Гостей зоопарк повинен забезпечити антисептиками та рукавичками на вході. Також тут планують міряти температуру. Щодо обов’язковості носіння масок, то це питання в установі ще з’ясовують. Бажано, аби гості розраховувались безготівково.В місцях скупчення людей, зокрема біля туалетів, працівники роблять розмітки і планують нагадувати відвідувачам про необхідність дотримуватись дистанції.«Тепер будемо дивитись не тільки за тваринами, а й за відвідувачами», - каже Людмила Денисенко.Правила відвідування зоопарку надрукують на квитках.Закритим залишатиметься приміщення з левами та тиграми – за ними можна буде спостерігати з вулиці через вікна.Працюватиме зоопарк у будні з 10:00 до 18:00 і до 19:00 у вихідні.Очільниця зоопарку каже, що майже двомісячний карантин пережити було непросто. Зокрема, м’ясо для хижаків довелось купувати в борг.«У нас є зобов’язання перед фермерами, будівельними організаціями, які будували нам вольєри в борг. За планом, ми повинні були з ними розрахуватись якраз у березні-квітні. У квітні також повинні були почати заробляти, як підприємство, бо взимку нам допомагає міська рада. Мали навіть починати робити запаси кормів на зиму 2021 року. Але цього всього не вдалось зробити», - розповідає Людмила Денисенко.З її слів, окрім їжі для тварин, довелось витрачатись на довезення працівників, адже міський транспорт не працює. Частково підтримала звіринець міська рада, виділивши 250 тисяч гривень.