Півторарічній Оленці з Нововолинська потрібна родина

Дівчинка з Нововолинська знаходиться у державному дитячому закладі, має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, та перебуває на обліку дітей, що підлягають усиновленню, в службі у справах дітей.Їй лише півтора року. Малечі дуже потрібні люблячі та турботливі мама і тато, які радітимуть успіхам своєї донечки, пишуть на сайті Нововолинської міської ради.Процедуру усиновлення регулює Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 905 від 08.10.2008.Для отримання більш детальної інформації просять звертатись в службу у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради за тел. (03344) 3-30-02