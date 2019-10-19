Півторарічній Оленці з Нововолинська потрібна родина
Сьогодні, 15:08
Дівчинка з Нововолинська знаходиться у державному дитячому закладі, має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, та перебуває на обліку дітей, що підлягають усиновленню, в службі у справах дітей.
Їй лише півтора року. Малечі дуже потрібні люблячі та турботливі мама і тато, які радітимуть успіхам своєї донечки, пишуть на сайті Нововолинської міської ради.
Процедуру усиновлення регулює Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 905 від 08.10.2008.
Для отримання більш детальної інформації просять звертатись в службу у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради за тел. (03344) 3-30-02
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Їй лише півтора року. Малечі дуже потрібні люблячі та турботливі мама і тато, які радітимуть успіхам своєї донечки, пишуть на сайті Нововолинської міської ради.
Процедуру усиновлення регулює Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 905 від 08.10.2008.
Для отримання більш детальної інформації просять звертатись в службу у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради за тел. (03344) 3-30-02
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