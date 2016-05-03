В Україні хочуть підняти тарифи на світло, аби вийти із енергетичної кризи





Про це повідомив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час онлайн-трансляції круглого столу,



Коваленко презентував два сценарії виходу з кризи боргів на ринку електричної енергії. Обидва вони передбачають підвищення тарифів на електроенергію для населення. Але відповідно 1 варіанту – з 1 січня 2021 року, а по 2 варіанту – з 1 липня 2020 року.



"За другим сценарієм - скасування пільгової ціни на електроенергію за перші 100 кВт-год з 1 липня 2020 року, що в грошовому вираженні принесе 12 мільярдів гривень на рік", - сказав він. Крім того, НКРЕКП вважає необхідним протягом 2-5 років підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, що дозволить додатково зібрати зі споживачів більш як 38 мільярдів гривень. Коваленко також зазначив, що вразливі категорії населення отримають адресну грошову допомогу (субсидію).



За його словами, загальний обсяг дотацій ціни електроенергії для населення за рахунок електротарифів для промисловості зараз становить близько 50 мільярдів гривень. Середньозважений тариф на електроенергію для населення - 1,07 гривні за кВт-год.



Раніше повідомляли, що Україна не повинна вирівнювати баланс в енергосистемі виключно шляхом обмеження роботи атомних енергоблоків державної компанії НАЕК "Енергоатом", яка виробляє найдешевшу електричну енергію на ринку.



Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивів у резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку із прогнозним зростанням виробництва поновлюваної та теплової генерації.



Таким чином, протягом двох наступних місяців на АЕС України у вимушеному простої перебуватимуть 2 енергоблоки сумарною потужністю 2000 МВт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує скасувати чинний тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії, що дозволить збирати з ринку додатково 12 мільярдів гривень на рік, необхідні для подолання кризи неплатежів на ринку.Про це повідомив член НКРЕКПпід час онлайн-трансляції круглого столу, пише "Уніан".Коваленко презентував два сценарії виходу з кризи боргів на ринку електричної енергії. Обидва вони передбачають підвищення тарифів на електроенергію для населення. Але відповідно 1 варіанту – з 1 січня 2021 року, а по 2 варіанту – з 1 липня 2020 року."За другим сценарієм - скасування пільгової ціни на електроенергію за перші 100 кВт-год з 1 липня 2020 року, що в грошовому вираженні принесе 12 мільярдів гривень на рік", - сказав він. Крім того, НКРЕКП вважає необхідним протягом 2-5 років підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, що дозволить додатково зібрати зі споживачів більш як 38 мільярдів гривень. Коваленко також зазначив, що вразливі категорії населення отримають адресну грошову допомогу (субсидію).За його словами, загальний обсяг дотацій ціни електроенергії для населення за рахунок електротарифів для промисловості зараз становить близько 50 мільярдів гривень. Середньозважений тариф на електроенергію для населення - 1,07 гривні за кВт-год.Раніше повідомляли, що Україна не повинна вирівнювати баланс в енергосистемі виключно шляхом обмеження роботи атомних енергоблоків державної компанії НАЕК "Енергоатом", яка виробляє найдешевшу електричну енергію на ринку.Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивів у резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку із прогнозним зростанням виробництва поновлюваної та теплової генерації.Таким чином, протягом двох наступних місяців на АЕС України у вимушеному простої перебуватимуть 2 енергоблоки сумарною потужністю 2000 МВт.

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