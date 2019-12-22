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Італійські призери «Євробачення» хочуть заспівати разом із суперфіналістом шоу «Голос. Діти» з Волині

Італійські призери «Євробачення» хочуть заспівати разом із суперфіналістом шоу «Голос. Діти» з Волині
Троє учасників п'ятого проєкту «Голос. Діти» переспівали українською мовою хіт італійського тріо «ll Lovo». Серед них – срібний призер проєкту Ярослав Карпук зі Старої Вижівки.

Про це повідомляє "Район. Стара Вижівка".

У 2015 році з цією піснею італійці посіли третє місце на «Євробаченні» у Відні і мають свою армію прихильників в Україні. Хлопці особисто відреагували на україномовну кавер-версію свого суперхіта «Grande Amore». Вони почули виконання пісні від українських дітей і готові співати з ними на одній сцені.

Ярослав Карпук, Дарія Бугайчук та Олександр Балабан записали кавер ще до карантину. Автор тексту – Олександр Леоненко. А кліп довелося створювати вже в домашніх умовах.

«Любов – це найвища, найпрекрасніша чеснота, велике кохання. У нашій версії пісні сказано, що любити – це ділити разом радість та біль», – розповів у сюжеті ТСН старовижівчанин.

Незабаром тріо планує записати ще один хіт. Тренери «Голосу» також поділилися своїми враженнями від кавера.

Детальніше – у сюжеті.



«Хлопці зазначили, що вони у захваті від кавера, а також запросили всю команду, яка працювала над цією роботою, на особисту зустріч для близького знайомства. Вся наша команда була запрошена на наступний сольний концерт «Il Volo» в Україні, а виконавцям кавера запропонували виступити на одній сцені з «Il Volo», заспівати разом. Це просто щось неймовірне, ми всі нереально щасливі!» – написав автор україномовного кавера Олександр Леоненко.


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Теги: Ярослав Карпук, призери Євробачення, співаки
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