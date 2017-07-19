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У Нововолинську на протест вийшли підприємці ринку. ФОТО. ВІДЕО

У Нововолинську на протест вийшли підприємці ринку. ФОТО. ВІДЕО
6-го травня на ринку у Нововолинську зібралися підприємці вимагати відкриття ринку.

Про це повідомляє "Буг".

За їх словами, ринок може працювати, оскільки працюють магазини. Підприємці платять податки і отримують збитки. Усі вимоги для роботи під час карантину виконали, зазначають.

Керівництва ринку не було. За збори, кажуть, повідомляли завчасно. Представники Держсподтвслужби зазначають, що без дирекції вирішити питання відкриття не можуть.

Деталі - згодом.



У Нововолинську на протест вийшли підприємці ринку. ФОТО. ВІДЕО
У Нововолинську на протест вийшли підприємці ринку. ФОТО. ВІДЕО
У Нововолинську на протест вийшли підприємці ринку. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: мітинг, Нововолинськ, ринки
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Коментарі 1
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Штрафами від 17000 можна було добре бюджет міста поповнити, а іншим може б розуму додалось!
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