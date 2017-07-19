У Нововолинську на протест вийшли підприємці ринку. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє



За їх словами, ринок може працювати, оскільки працюють магазини. Підприємці платять податки і отримують збитки. Усі вимоги для роботи під час карантину виконали, зазначають.



Керівництва ринку не було. За збори, кажуть, повідомляли завчасно. Представники Держсподтвслужби зазначають, що без дирекції вирішити питання відкриття не можуть.



Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го травня на ринку у Нововолинську зібралися підприємці вимагати відкриття ринку.Про це повідомляє "Буг". За їх словами, ринок може працювати, оскільки працюють магазини. Підприємці платять податки і отримують збитки. Усі вимоги для роботи під час карантину виконали, зазначають.Керівництва ринку не було. За збори, кажуть, повідомляли завчасно. Представники Держсподтвслужби зазначають, що без дирекції вирішити питання відкриття не можуть.Деталі - згодом.

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