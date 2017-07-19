У Нововолинську на протест вийшли підприємці ринку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:54
6-го травня на ринку у Нововолинську зібралися підприємці вимагати відкриття ринку.
Про це повідомляє "Буг".
За їх словами, ринок може працювати, оскільки працюють магазини. Підприємці платять податки і отримують збитки. Усі вимоги для роботи під час карантину виконали, зазначають.
Керівництва ринку не було. За збори, кажуть, повідомляли завчасно. Представники Держсподтвслужби зазначають, що без дирекції вирішити питання відкриття не можуть.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє "Буг".
За їх словами, ринок може працювати, оскільки працюють магазини. Підприємці платять податки і отримують збитки. Усі вимоги для роботи під час карантину виконали, зазначають.
Керівництва ринку не було. За збори, кажуть, повідомляли завчасно. Представники Держсподтвслужби зазначають, що без дирекції вирішити питання відкриття не можуть.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
Штрафами від 17000 можна було добре бюджет міста поповнити, а іншим може б розуму додалось!
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