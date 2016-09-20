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Як підприємцю з Волині отримати гроші з держбюджету на зарплату працівникам. ВІДЕО

Як підприємцю з Волині отримати гроші з держбюджету на зарплату працівникам. ВІДЕО
Кожен підприємець Волині, який був змушений відправити працівників у відпустку за власний рахунок, може отримати реальну компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати для кожного працівника.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, пише ІА "Конкурент".

Зокрема, він розповів, що Волинський обласний центр зайнятості отримав для цього від держави 100 мільйонів гривень. А також поділився інформацією, як отримати таку допомогу.

"Ви готуєте пакет документів, надсилаєте в центр зайнятості, впродовж трьох днів центр зайнятості розглядає ці документи і, з великою ймовірністю, виплатить вашим працівникам мінімальну заробітну плату. Кожен підприємець має знати, що він може взяти гроші з державного бюджету для своїх працівників, тим самим допомогти працівникам і втримати їх в себе на фірмі. Про це мало хто знає, тому про це треба кричати на кожному кроці", – пояснив Тарас Шкітер.



Як підприємцю з Волині отримати гроші з держбюджету на зарплату працівникам. ВІДЕО


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Теги: Шкітер, підприємці, зарплата
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