Як підприємцю з Волині отримати гроші з держбюджету на зарплату працівникам. ВІДЕО





Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер,



Зокрема, він розповів, що Волинський обласний центр зайнятості отримав для цього від держави 100 мільйонів гривень. А також поділився інформацією, як отримати таку допомогу.



"Ви готуєте пакет документів, надсилаєте в центр зайнятості, впродовж трьох днів центр зайнятості розглядає ці документи і, з великою ймовірністю, виплатить вашим працівникам мінімальну заробітну плату. Кожен підприємець має знати, що він може взяти гроші з державного бюджету для своїх працівників, тим самим допомогти працівникам і втримати їх в себе на фірмі. Про це мало хто знає, тому про це треба кричати на кожному кроці", – пояснив Тарас Шкітер.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен підприємець Волині, який був змушений відправити працівників у відпустку за власний рахунок, може отримати реальну компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати для кожного працівника.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" пише ІА "Конкурент".Зокрема, він розповів, що Волинський обласний центр зайнятості отримав для цього від держави 100 мільйонів гривень. А також поділився інформацією, як отримати таку допомогу."Ви готуєте пакет документів, надсилаєте в центр зайнятості, впродовж трьох днів центр зайнятості розглядає ці документи і, з великою ймовірністю, виплатить вашим працівникам мінімальну заробітну плату. Кожен підприємець має знати, що він може взяти гроші з державного бюджету для своїх працівників, тим самим допомогти працівникам і втримати їх в себе на фірмі. Про це мало хто знає, тому про це треба кричати на кожному кроці", – пояснив Тарас Шкітер.

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