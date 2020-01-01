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У Луцьку мешканці 11-ти вулиць сидітимуть без світла у четвер, 7 травня

У Луцьку мешканці 11-ти вулиць сидітимуть без світла у четвер, 7 травня
Повідомили, на яких вулицях Луцька 7 травня не буде світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».

Так, 7 травня, тимчасово припинятьь електропостачання на таких вулицях:

- з 09:00 до 17:00 - вул. Огієнка 14-18, 7-15, вул. Саперів 4-8, 15-19, вул. К.Савури 23-29;

- з 09:30 до 11:00 - вул. Сухомлинського 4 ввід №1, вул. Чорновола 2В ввід №2 підїзди 1-2;

- з 11:00 до 12:30 - вул. Карпенка-Карого 9 ввід №2;

- з 13:30 до 17:00 - вул. Гнідавська, 29-43, 18-20, вул. Потебні, 66-82, 75-79, вул. Гречана, вул. Південна, вул. Грабовського, 1-3.

У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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