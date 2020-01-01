У Луцьку мешканці 11-ти вулиць сидітимуть без світла у четвер, 7 травня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».



Так, 7 травня, тимчасово припинятьь електропостачання на таких вулицях:



- з 09:00 до 17:00 - вул. Огієнка 14-18, 7-15, вул. Саперів 4-8, 15-19, вул. К.Савури 23-29;



- з 09:30 до 11:00 - вул. Сухомлинського 4 ввід №1, вул. Чорновола 2В ввід №2 підїзди 1-2;



- з 11:00 до 12:30 - вул. Карпенка-Карого 9 ввід №2;



- з 13:30 до 17:00 - вул. Гнідавська, 29-43, 18-20, вул. Потебні, 66-82, 75-79, вул. Гречана, вул. Південна, вул. Грабовського, 1-3.



У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, на яких вулицях Луцька 7 травня не буде світла.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».Так, 7 травня, тимчасово припинятьь електропостачання на таких вулицях:- з 09:00 до 17:00 - вул. Огієнка 14-18, 7-15, вул. Саперів 4-8, 15-19, вул. К.Савури 23-29;- з 09:30 до 11:00 - вул. Сухомлинського 4 ввід №1, вул. Чорновола 2В ввід №2 підїзди 1-2;- з 11:00 до 12:30 - вул. Карпенка-Карого 9 ввід №2;- з 13:30 до 17:00 - вул. Гнідавська, 29-43, 18-20, вул. Потебні, 66-82, 75-79, вул. Гречана, вул. Південна, вул. Грабовського, 1-3.У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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