Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Сьогодні, 16:53
Двох волинян "розвели" інтернет-шахраї.
Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
5 травня поліції звернулась 42-річна ковельчанка та повідомила, що спритник ошукав її під час інтернет-покупки велосипеду. Жінка сплатила 2600 гривень за покупку.
З аналогічною заявою до поліції звернувся 64-річний місцевий мешканець. Чоловік сплатив трохи більше 6 тисяч гривень за токарний станок.
У обох випадках товар потерпілі не отримали.
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Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
5 травня поліції звернулась 42-річна ковельчанка та повідомила, що спритник ошукав її під час інтернет-покупки велосипеду. Жінка сплатила 2600 гривень за покупку.
З аналогічною заявою до поліції звернувся 64-річний місцевий мешканець. Чоловік сплатив трохи більше 6 тисяч гривень за токарний станок.
У обох випадках товар потерпілі не отримали.
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