вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари

Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Двох волинян "розвели" інтернет-шахраї.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

5 травня поліції звернулась 42-річна ковельчанка та повідомила, що спритник ошукав її під час інтернет-покупки велосипеду. Жінка сплатила 2600 гривень за покупку.

З аналогічною заявою до поліції звернувся 64-річний місцевий мешканець. Чоловік сплатив трохи більше 6 тисяч гривень за токарний станок.

У обох випадках товар потерпілі не отримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрайство, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Сьогодні, 16:53
В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Сьогодні, 16:46
Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія
Сьогодні, 16:15
Як підприємцю з Волині отримати гроші з держбюджету на зарплату працівникам. ВІДЕО
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
Шахрай «обчистив» картку волинянина на 22 000 гривень Шахрай «обчистив» картку волинянина на 22 000 гривень
04 травень, 09:15
Псевдопрацівник банку «обчистив» волинянку на 30 000 гривень Псевдопрацівник банку «обчистив» волинянку на 30 000 гривень
24 березень, 09:10
Волинянці «зняли порчу» за 10 тисяч гривень Волинянці «зняли порчу» за 10 тисяч гривень
10 березень, 10:30
Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність
09 лютий, 13:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
 0
Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Сьогодні, 16:53
 0
В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Сьогодні, 16:46
 0
Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія
Сьогодні, 16:15
 0
Про благодійність, депутатський мандат і мерські амбіції: розмова із Максимом Клим’юком. ІНТЕРВ’Ю
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8