Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари





Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



5 травня поліції звернулась 42-річна ковельчанка та повідомила, що спритник ошукав її під час інтернет-покупки велосипеду. Жінка сплатила 2600 гривень за покупку.



З аналогічною заявою до поліції звернувся 64-річний місцевий мешканець. Чоловік сплатив трохи більше 6 тисяч гривень за токарний станок.



У обох випадках товар потерпілі не отримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох волинян "розвели" інтернет-шахраї.Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.5 травня поліції звернулась 42-річна ковельчанка та повідомила, що спритник ошукав її під час інтернет-покупки велосипеду. Жінка сплатила 2600 гривень за покупку.З аналогічною заявою до поліції звернувся 64-річний місцевий мешканець. Чоловік сплатив трохи більше 6 тисяч гривень за токарний станок.У обох випадках товар потерпілі не отримали.

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