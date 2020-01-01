У Луцьку впіймали молодика з наркотиками





Про це повідомляє патрульна поліція Волині.



6 травня вдень під час патрулювання та обстеження прилеглої території неподалік вулиці Ковельської інспектори патрульної поліції помітили чоловіка, до якого застосували поверхневу перевірку.



Під час цього виявили паперовий згорток, у якому знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору ззовні схожа на наркотичну. За словами 28-річного чоловіка, у згортку був канабіс.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.



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