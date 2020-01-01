вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку впіймали молодика з наркотиками

У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
У Луцьку виявили молодика, що мав при собі наркотичні речовини.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

6 травня вдень під час патрулювання та обстеження прилеглої території неподалік вулиці Ковельської інспектори патрульної поліції помітили чоловіка, до якого застосували поверхневу перевірку.

Під час цього виявили паперовий згорток, у якому знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору ззовні схожа на наркотичну. За словами 28-річного чоловіка, у згортку був канабіс.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Сьогодні, 16:53
В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Сьогодні, 16:46
Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія
Сьогодні, 16:15
Як підприємцю з Волині отримати гроші з держбюджету на зарплату працівникам. ВІДЕО
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО У Луцьку вночі затримали трьох чоловіків із наркотиками. ФОТО
04 травень, 15:57
У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками
30 квітень, 17:50
У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з понад 20 пакетиками наркотиків. ФОТО У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з понад 20 пакетиками наркотиків. ФОТО
29 квітень, 16:07
У Луцьку спіймали «закладчиків». ФОТО У Луцьку спіймали «закладчиків». ФОТО
28 квітень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
 0
Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Сьогодні, 16:53
 0
В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Сьогодні, 16:46
 0
Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія
Сьогодні, 16:15
 0
Про благодійність, депутатський мандат і мерські амбіції: розмова із Максимом Клим’юком. ІНТЕРВ’Ю
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8