У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
У Луцьку виявили молодика, що мав при собі наркотичні речовини.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
6 травня вдень під час патрулювання та обстеження прилеглої території неподалік вулиці Ковельської інспектори патрульної поліції помітили чоловіка, до якого застосували поверхневу перевірку.
Під час цього виявили паперовий згорток, у якому знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору ззовні схожа на наркотичну. За словами 28-річного чоловіка, у згортку був канабіс.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
6 травня вдень під час патрулювання та обстеження прилеглої території неподалік вулиці Ковельської інспектори патрульної поліції помітили чоловіка, до якого застосували поверхневу перевірку.
Під час цього виявили паперовий згорток, у якому знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору ззовні схожа на наркотичну. За словами 28-річного чоловіка, у згортку був канабіс.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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