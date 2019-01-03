У районі на Волині перевіряли сім’ї, у яких батьки дітей раніше пиячили
Сьогодні, 17:10
У Камінь-Каширському районі правоохоронці спільно зі службою у справах дітей перевірили умови проживання та виховання дітей у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Зокрема, у районі відвідали 4 родини, у яких батьки неповнолітніх дітей раніше зловживали алкогольними напоями і через це нехтували їх потребами, - інформують у Камінь-Каширському відділі поліції.
Зазначається, що наразі ситуація змінилася на краще. Разом з тим поліцейські та працівники соцслужб провели з батьками індивідуально-профілактичну бесіду та застерегли від повернення до попередніх проблем. Також для дітей роздали харчові набори.
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Зокрема, у районі відвідали 4 родини, у яких батьки неповнолітніх дітей раніше зловживали алкогольними напоями і через це нехтували їх потребами, - інформують у Камінь-Каширському відділі поліції.
Зазначається, що наразі ситуація змінилася на краще. Разом з тим поліцейські та працівники соцслужб провели з батьками індивідуально-профілактичну бесіду та застерегли від повернення до попередніх проблем. Також для дітей роздали харчові набори.
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