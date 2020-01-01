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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 травня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +5…+8 градусів, удень – +13…+14. Вітер західний, північний і північно-західний, 2-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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