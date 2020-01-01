Ринки у Луцьку перебуватимуть під посиленим контролем
Сьогодні, 17:42
У Луцьку дозволили працювати агропродовольчим ринкам, але вони перебуватимуть під особливим контролем.
Про це вели мову під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії Луцька.
Відтак, спеціалісти управління Держпродспоживслужби ГУ у Волинській області обстежили усі ринки, поспілкувалися з їх керівниками щодо готовності до відкриття та необхідності виконання усіх вимог.
Як зазначив начальник Луцького міського управління ГУ Держпродспоживслужби ГУ у Волинській області Василь Татушко:“За кожним ринком буде закріплено по два наших працівники, які кожні дві години заповнюватимуть спеціальні чек - листи, а наприкінці дня складатимуть відповідні протоколи. Завтра готові розпочати роботу чотири агропродовольчі ринки. Виробничо-комерційна фірма ринок "Домінанта" розпочне роботу 8 травня”.
Крім того, працівники цього управління сьогодні перевірили 14 суб'єктів підприємницької діяльності. Основні порушення — продаж нефасованих харчових продуктів.
Обговорили учасники наради й ситуацію щодо захворюваності на COVID-19. Як зазначив начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін, за минулу добу виявили чотири нових випадків захворюваності. А щодо захворюваності на грип та ГРВІ, то ситуація наступна: до сімейних лікарів станом на 6 травня звернулись 115 лучан (69 дітей та 46 дорослих). Виявили 7 підозр на COVID-19, серед них - одного хворого на пневмонію.
Працівники патрульної поліції продовжують контролювати самоізоляцію громадян, які повернулися до нашого міста з-за кордону. Сьогодні перевіряли присутність дітей на пришкільних територіях, продовжують виявляти контактних осіб.
Інспектори департаменту муніципальної варти перевіряють роботу ярмарків сільськогосподарської продукції. А відзавтра посилено контролюватимуть роботу агропродовольчих ринків.
“Велика відповідальність за роботу ринків сьогодні покладається і на спеціалістів держпродспоживслужби, і на працівників правоохоронних служб, і на інспекторів муніципальної варти. Після відкриття агропродовольчих ринків зникає необхідність у функціонуванні сільськогосподарських ярмарків. Очевидно, варто залишити лише деякі локації і працювати вони мають два рази на тиждень. У фермерів зараз буде можливість продавати свою продукцію на ринках. Крім того, після 11 травня будуть відкриті усі ринки. Чекаємо на постанову Кабінету Міністрів, і будемо далі планувати свою роботу”, - підсумував секретар міської ради Григорій Пустовіт.
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Про це вели мову під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії Луцька.
Відтак, спеціалісти управління Держпродспоживслужби ГУ у Волинській області обстежили усі ринки, поспілкувалися з їх керівниками щодо готовності до відкриття та необхідності виконання усіх вимог.
Як зазначив начальник Луцького міського управління ГУ Держпродспоживслужби ГУ у Волинській області Василь Татушко:“За кожним ринком буде закріплено по два наших працівники, які кожні дві години заповнюватимуть спеціальні чек - листи, а наприкінці дня складатимуть відповідні протоколи. Завтра готові розпочати роботу чотири агропродовольчі ринки. Виробничо-комерційна фірма ринок "Домінанта" розпочне роботу 8 травня”.
Крім того, працівники цього управління сьогодні перевірили 14 суб'єктів підприємницької діяльності. Основні порушення — продаж нефасованих харчових продуктів.
Обговорили учасники наради й ситуацію щодо захворюваності на COVID-19. Як зазначив начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін, за минулу добу виявили чотири нових випадків захворюваності. А щодо захворюваності на грип та ГРВІ, то ситуація наступна: до сімейних лікарів станом на 6 травня звернулись 115 лучан (69 дітей та 46 дорослих). Виявили 7 підозр на COVID-19, серед них - одного хворого на пневмонію.
Працівники патрульної поліції продовжують контролювати самоізоляцію громадян, які повернулися до нашого міста з-за кордону. Сьогодні перевіряли присутність дітей на пришкільних територіях, продовжують виявляти контактних осіб.
Інспектори департаменту муніципальної варти перевіряють роботу ярмарків сільськогосподарської продукції. А відзавтра посилено контролюватимуть роботу агропродовольчих ринків.
“Велика відповідальність за роботу ринків сьогодні покладається і на спеціалістів держпродспоживслужби, і на працівників правоохоронних служб, і на інспекторів муніципальної варти. Після відкриття агропродовольчих ринків зникає необхідність у функціонуванні сільськогосподарських ярмарків. Очевидно, варто залишити лише деякі локації і працювати вони мають два рази на тиждень. У фермерів зараз буде можливість продавати свою продукцію на ринках. Крім того, після 11 травня будуть відкриті усі ринки. Чекаємо на постанову Кабінету Міністрів, і будемо далі планувати свою роботу”, - підсумував секретар міської ради Григорій Пустовіт.
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Коментарі 1
Країну знову втягують у політичну війну і розхитують ситуацію! Після відкриття ринків знайдуться ще багато чим невдоволених і почнуть "наступ" на повалення влади!
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