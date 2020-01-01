У Ковельському районі поліцейські стали донорами крові





Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.



"Усвідомлюючи, що чужої біди не буває, поліцейські вкотре долучились до такої необхідної справи", - йдеться у дописі.



Правоохоронці пройшли необхідне медичне обстеження і після зібраного лікарями повного анамнезу отримали дозвіл на здачу крові.



До слова, частина з них уже стали постійними донорами відділення трансфузіології місцевої лікарні.







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