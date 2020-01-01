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У Ковельському районі поліцейські стали донорами крові

У Ковельському районі поліцейські стали донорами крові
У Ковельському районі поліцейські здали кров для потреб мешканців регіону.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.

"Усвідомлюючи, що чужої біди не буває, поліцейські вкотре долучились до такої необхідної справи", - йдеться у дописі.

Правоохоронці пройшли необхідне медичне обстеження і після зібраного лікарями повного анамнезу отримали дозвіл на здачу крові.

До слова, частина з них уже стали постійними донорами відділення трансфузіології місцевої лікарні.



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Теги: Ковельський район, донорі крові
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