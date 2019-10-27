Коронавірус у психлікарні на Волині: повідомили про ситуацію з вогнищем хвороби

одна з пацієнток померла від коронавірусної інфекції, виявили 15 випадків зараження хвороби серед персоналу та пацієнтів.



Про це



Усім працівникам й пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, забрали аналізи та провели тестування. За результатами аналізів, виявили 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтвердили коронавірусне захворювання.



Усі контактні працівники перебувають в ізоляції. Інформацію про виявлені випадки захворювання передали лікарям сімейної медицини, які будуть здійснювати консультування осіб за місцем укладення декларації про надання медичних послуг. Підтримується зв'язок між закладом та головним лікарем первинної ланки. Тестування інших працівників й пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.



Як повідомила медичний директор з лікування Олицького відділення Анна Бевко, четверо пацієнтів з підвищеною температурою сьогодні переведено до інфекційної лікарні для лікування в умовах стаціонару.



У психіатричній лікарні здійснили дезінфекцію в усіх приміщеннях, ведеться температурний скринінг в кожному відділенні з занесенням результатів до спеціальних журналів, забезпечили масковий режим.



Усіх працівників лікарні забезпечили захисними костюмами, є маски та захисні щитки для медичного персоналу прийомного відділення. Із Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька передали 50 захисних костюмів.



Під час карантину нових пацієнтів не приймали, нікого не виписували.



За словами керівника Волинської обласної психіатричної лікарні Людмили Юрко, лікарня потребує захисного одягу. До 1 квітня лікарня не була їм забезпечена взагалі. Через реформування працівники лікарні отримали лише аванс за квітень 2020 року. Наразі вирішують питання з додатковим фінансуванням. Є потреба у стерильних пробірках для тестування.



У свою чергу, обласний Департамент охорони здоров’я повідомив, що проблему вирішать найближчим часом. Під час розмови з керівником Департаменту охорони здоров’я Валерієм Руцьким стало відомо, що вирішують питання передачі продуктів харчування з дитячого санаторію, діяльність якого припинили, до психіатричної лікарні для покращення харчування пацієнтів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У КП «Волинська обласна психіатрична лікарня» міста Луцька в Олицькому відділенні, де, виявили 15 випадків зараження хвороби серед персоналу та пацієнтів.Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України.Усім працівникам й пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, забрали аналізи та провели тестування. За результатами аналізів, виявили 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтвердили коронавірусне захворювання.Усі контактні працівники перебувають в ізоляції. Інформацію про виявлені випадки захворювання передали лікарям сімейної медицини, які будуть здійснювати консультування осіб за місцем укладення декларації про надання медичних послуг. Підтримується зв'язок між закладом та головним лікарем первинної ланки. Тестування інших працівників й пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.Як повідомила медичний директор з лікування Олицького відділення, четверо пацієнтів з підвищеною температурою сьогодні переведено до інфекційної лікарні для лікування в умовах стаціонару.У психіатричній лікарні здійснили дезінфекцію в усіх приміщеннях, ведеться температурний скринінг в кожному відділенні з занесенням результатів до спеціальних журналів, забезпечили масковий режим.Усіх працівників лікарні забезпечили захисними костюмами, є маски та захисні щитки для медичного персоналу прийомного відділення. Із Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька передали 50 захисних костюмів.Під час карантину нових пацієнтів не приймали, нікого не виписували.За словами керівника Волинської обласної психіатричної лікарні, лікарня потребує захисного одягу. До 1 квітня лікарня не була їм забезпечена взагалі. Через реформування працівники лікарні отримали лише аванс за квітень 2020 року. Наразі вирішують питання з додатковим фінансуванням. Є потреба у стерильних пробірках для тестування.У свою чергу, обласний Департамент охорони здоров’я повідомив, що проблему вирішать найближчим часом. Під час розмови з керівником Департаменту охорони здоров’ястало відомо, що вирішують питання передачі продуктів харчування з дитячого санаторію, діяльність якого припинили, до психіатричної лікарні для покращення харчування пацієнтів.

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