У Львові та Карпатах випав сніг. ВІДЕО





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Рятувальники оголосили штормове попередження - у Карпатах небезпека сходження лавин. А на Львівщині через налипання мокрого снігу зранку закликали водіїв бути уважнішими. У Львові цвітіння каштанів і бузку сьогодні - під лапатий сніг. Дійсно Львівщину накрили снігопади зранку. А зараз – дощить.



Вхурделило сьогодні на горах Тростян і Захар Беркут, що у Сколівському районі. На вебкамерах видно засніжені схили. Доволі рясні опади там і зараз. Температура знизилася до одного градусу тепла. А в обід засніжило і у Львові. Лапатому мокрому снігу дивувалися містяни. Фото і відео негоди ширили у соцмережі.



Негода в регіоні не спричинила надзвичайних ситуацій, кажуть рятувальники. Хоча попереджають водіїв - на дорогах слизько. Синоптики попереджали про погіршення погоди - прогнозували сильний вітер і сніг. Кажуть, це незвичне погодне явище, але не аномалія.



"Холодні атмосферні фронти, які будуть проходити сьогодні та завтра, принесуть до нас ще значні опади дощу і мокрого снігу. Вітряна погода буде сприяти тому, що денні температури будуть не дуже високими", - каже синоптик Олена Смалюх.



Опади припиняться лише за кілька днів, 8-9 травня, на поверхні ґрунту і подекуди в повітрі будуть заморозки. Суттєво потепліє, за прогнозами, аж у неділю, 10 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не встигли на Заході України оговтатись від нещодавньої зливи, як пішов сніг. Зранку припорошило гірські райони Закарпаття. Подекуди снігу випало на кілька сантиметрів. На Драгобраті аж хурделиця здійнялась. На сусідньому Буковелі теж сніжить. Але там тепліше, і сніжинки швидко тануть. У високогір’ї тримається легкий морозець.Про це йдеться у ТСН.16:45. Рятувальники оголосили штормове попередження - у Карпатах небезпека сходження лавин. А на Львівщині через налипання мокрого снігу зранку закликали водіїв бути уважнішими. У Львові цвітіння каштанів і бузку сьогодні - під лапатий сніг. Дійсно Львівщину накрили снігопади зранку. А зараз – дощить.Вхурделило сьогодні на горах Тростян і Захар Беркут, що у Сколівському районі. На вебкамерах видно засніжені схили. Доволі рясні опади там і зараз. Температура знизилася до одного градусу тепла. А в обід засніжило і у Львові. Лапатому мокрому снігу дивувалися містяни. Фото і відео негоди ширили у соцмережі.Негода в регіоні не спричинила надзвичайних ситуацій, кажуть рятувальники. Хоча попереджають водіїв - на дорогах слизько. Синоптики попереджали про погіршення погоди - прогнозували сильний вітер і сніг. Кажуть, це незвичне погодне явище, але не аномалія."Холодні атмосферні фронти, які будуть проходити сьогодні та завтра, принесуть до нас ще значні опади дощу і мокрого снігу. Вітряна погода буде сприяти тому, що денні температури будуть не дуже високими", - каже синоптикОпади припиняться лише за кілька днів, 8-9 травня, на поверхні ґрунту і подекуди в повітрі будуть заморозки. Суттєво потепліє, за прогнозами, аж у неділю, 10 травня.

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