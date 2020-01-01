У Луцьку легковик зіткнувся із фурою. ВІДЕО
Сьогодні, 19:52
Дорожня-транспортна пригода сталася на вулиці Глушець у Луцьку – поблизу повороту на вулицю Архітектора Метельницького.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилася в середу, 6 травня.
Унаслідок зіткнення один із автомобілів зазнав значних механічних пошкоджень.
На місці події екіпажу патрульної поліції не було.
Через ДТП на вулиці Глушець у обидва напрямки утворився затор.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилася в середу, 6 травня.
Унаслідок зіткнення один із автомобілів зазнав значних механічних пошкоджень.
На місці події екіпажу патрульної поліції не було.
Через ДТП на вулиці Глушець у обидва напрямки утворився затор.
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