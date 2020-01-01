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У Луцьку легковик зіткнувся із фурою. ВІДЕО

У Луцьку легковик зіткнувся із фурою. ВІДЕО
Дорожня-транспортна пригода сталася на вулиці Глушець у Луцьку – поблизу повороту на вулицю Архітектора Метельницького.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія трапилася в середу, 6 травня.

Унаслідок зіткнення один із автомобілів зазнав значних механічних пошкоджень.

На місці події екіпажу патрульної поліції не було.

Через ДТП на вулиці Глушець у обидва напрямки утворився затор.


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Теги: Луцьк, аварія, фура
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