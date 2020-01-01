У Луцьку легковик зіткнувся із фурою. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Аварія трапилася в середу, 6 травня.



Унаслідок зіткнення один із автомобілів зазнав значних механічних пошкоджень.



На місці події екіпажу патрульної поліції не було.



Через ДТП на вулиці Глушець у обидва напрямки утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожня-транспортна пригода сталася на вулиці Глушець у Луцьку – поблизу повороту на вулицю Архітектора Метельницького.Про це повідомили очевидці.Аварія трапилася в середу, 6 травня.Унаслідок зіткнення один із автомобілів зазнав значних механічних пошкоджень.На місці події екіпажу патрульної поліції не було.Через ДТП на вулиці Глушець у обидва напрямки утворився затор.

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