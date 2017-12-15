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Відвідувачів луцьких парків хочуть убезпечити від кліщів

Відвідувачів луцьких парків хочуть убезпечити від кліщів
В обласному центрі Волині виділять кошти на заходи з обробки зелених насаджень на територіях парків та скверів Луцька від кліщів

У 2020 році на це передбачили 70 тисяч гривень, - повідомляє ІА Конкурент.

Цю суму заклали у програму щодо використання природних рослинних ресурсів на 2018-2020 роки.

Нині ведуться перемовини зі спеціалізованою організацією для проведення відповідних робіт.

“Підготовлено договір на проведення триразової обробки територій парків та скверів Луцька на площі 2 тис. кв. кілометрів препаратом від кліщів “Хлорперивіт” від компанії ТОВ “ УКРВІТ”, - йдеться у відповіді на запит журналістів

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Теги: Луцьк, Луцька міська рада, гроші
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