Відвідувачів луцьких парків хочуть убезпечити від кліщів

В обласному центрі Волині виділять кошти на заходи з обробки зелених насаджень на територіях парків та скверів Луцька від кліщівУ 2020 році на це передбачили 70 тисяч гривень, - повідомляє ІА Конкурент.Цю суму заклали у програму щодо використання природних рослинних ресурсів на 2018-2020 роки.Нині ведуться перемовини зі спеціалізованою організацією для проведення відповідних робіт.“Підготовлено договір на проведення триразової обробки територій парків та скверів Луцька на площі 2 тис. кв. кілометрів препаратом від кліщів “Хлорперивіт” від компанії ТОВ “ УКРВІТ”, - йдеться у відповіді на запит журналістів