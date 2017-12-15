Відвідувачів луцьких парків хочуть убезпечити від кліщів
Сьогодні, 21:18
В обласному центрі Волині виділять кошти на заходи з обробки зелених насаджень на територіях парків та скверів Луцька від кліщів
У 2020 році на це передбачили 70 тисяч гривень, - повідомляє ІА Конкурент.
Цю суму заклали у програму щодо використання природних рослинних ресурсів на 2018-2020 роки.
Нині ведуться перемовини зі спеціалізованою організацією для проведення відповідних робіт.
“Підготовлено договір на проведення триразової обробки територій парків та скверів Луцька на площі 2 тис. кв. кілометрів препаратом від кліщів “Хлорперивіт” від компанії ТОВ “ УКРВІТ”, - йдеться у відповіді на запит журналістів
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У 2020 році на це передбачили 70 тисяч гривень, - повідомляє ІА Конкурент.
Цю суму заклали у програму щодо використання природних рослинних ресурсів на 2018-2020 роки.
Нині ведуться перемовини зі спеціалізованою організацією для проведення відповідних робіт.
“Підготовлено договір на проведення триразової обробки територій парків та скверів Луцька на площі 2 тис. кв. кілометрів препаратом від кліщів “Хлорперивіт” від компанії ТОВ “ УКРВІТ”, - йдеться у відповіді на запит журналістів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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