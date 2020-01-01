Через коронавірус в Україні хочуть випустити на волю майже 3 тисячі засуджених





Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин пропонує рекомендувати ухвалити в першому читанні законопроєкт "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)", - повідомляє



"Пропоную звернутися до головного Комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)" №3397, поданий Кабінетом міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - оголосив проєкт рішення голова комітету Дмитро Лубінець.



Присутні на засіданні члени комітету одностайно підтримали таке рішення.



Лубінець зауважив, що подібні закони ухвалені в багатьох країнах.



"Якщо буде прийнятий цей законопроєкт, під його дію підпаде близько 3 тисяч осіб в Україні. Вважаю, що це достатньо невелика кількість. Водночас, хочу сказати, що дія амністії буде насамперед поширюватися на найбільш незахищені та соціально вразливі категорії засуджених – на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання, осіб, що досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав Лубінець.



Як ідеться в пояснювальній записці, метою прийняття проєкту №3397 є запобігання виникненню і поширенню COVID-19 в установах виконання покарань, зменшення кількості осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань, заощадження бюджетних коштів, що витрачаються на утримання засуджених, а також забезпечення можливості створення належних умов відбування покарання для осіб, які продовжуватимуть перебувати в установах виконання покарань.



Кабінет міністрів зареєстрував цей законопроєкт у Верховній Раді 27 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному з парламентських комітетів рекомендують Верховній Раді ухвалити законопроєкт, який передбачає звільнення засуджених.Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин пропонує рекомендувати ухвалити в першому читанні законопроєкт "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)", - повідомляє Укрінформ. "Пропоную звернутися до головного Комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)" №3397, поданий Кабінетом міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - оголосив проєкт рішення голова комітетуПрисутні на засіданні члени комітету одностайно підтримали таке рішення.Лубінець зауважив, що подібні закони ухвалені в багатьох країнах."Якщо буде прийнятий цей законопроєкт, під його дію підпаде близько 3 тисяч осіб в Україні. Вважаю, що це достатньо невелика кількість. Водночас, хочу сказати, що дія амністії буде насамперед поширюватися на найбільш незахищені та соціально вразливі категорії засуджених – на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання, осіб, що досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав Лубінець.Як ідеться в пояснювальній записці, метою прийняття проєкту №3397 є запобігання виникненню і поширенню COVID-19 в установах виконання покарань, зменшення кількості осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань, заощадження бюджетних коштів, що витрачаються на утримання засуджених, а також забезпечення можливості створення належних умов відбування покарання для осіб, які продовжуватимуть перебувати в установах виконання покарань.Кабінет міністрів зареєстрував цей законопроєкт у Верховній Раді 27 квітня.

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