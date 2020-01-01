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На Харківщині трьох дітей засипало піском, одна дівчинка загинула

На Харківщині трьох дітей засипало піском, одна дівчинка загинула
На Харківщині трьох дітей, які гралися біля піщаного кар'єру, засипало піском.

Трагедія сталася у селищі Золочів, - повідомляє Depo.

Як повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 6 травня близько 15:20 до Золочівського відділення поліції надійшла інформація про те, що поблизу смт Золочів дітей засипало піском.

За відомостями поліції, троє дітей віком 9, 8, 5 років у супроводі батьків гралися поблизу піщаного кар’єру. Раптово стався обвал ґрунту. Дітей засипало піском. Двох із них вдалося дістати відразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15-20 хвилин без свідомості. Не зважаючи на вжиття реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося.

Наразі слідчим відділом Золочівського відділення поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2. ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Усі обставини трагедії встановлюються.

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Теги: трагедія, смерть, Харківщина
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