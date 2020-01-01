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Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО

Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО
У Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки невдовзі з`явиться громадська вбиральня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Якщо запитати лучан стосовно того, чого найбільше не вистачає в Центральному парку, найчастіше лунає відповідь про необхідність облаштувати нормальну, чисту й комфортну громадську вбиральню, адаптовану для потреб людей з інвалідністю та з пеленальною кімнатою для мам. Саме таку на наше замовлення розробили проектанти, тож плануємо облаштувати її у парку вже цього року, адже вже дуже багато років лучани в парку не можуть скористатися елементарними зручностями, помити руки і т.д", - йдеться у дописі.

Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО
Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО

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Теги: Луцьк, парк, туалет
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