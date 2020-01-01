Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 22:13
У Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки невдовзі з`явиться громадська вбиральня.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Якщо запитати лучан стосовно того, чого найбільше не вистачає в Центральному парку, найчастіше лунає відповідь про необхідність облаштувати нормальну, чисту й комфортну громадську вбиральню, адаптовану для потреб людей з інвалідністю та з пеленальною кімнатою для мам. Саме таку на наше замовлення розробили проектанти, тож плануємо облаштувати її у парку вже цього року, адже вже дуже багато років лучани в парку не можуть скористатися елементарними зручностями, помити руки і т.д", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Якщо запитати лучан стосовно того, чого найбільше не вистачає в Центральному парку, найчастіше лунає відповідь про необхідність облаштувати нормальну, чисту й комфортну громадську вбиральню, адаптовану для потреб людей з інвалідністю та з пеленальною кімнатою для мам. Саме таку на наше замовлення розробили проектанти, тож плануємо облаштувати її у парку вже цього року, адже вже дуже багато років лучани в парку не можуть скористатися елементарними зручностями, помити руки і т.д", - йдеться у дописі.
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