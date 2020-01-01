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Луцькі льотчики невдовзі матимуть свою каплицю

Луцькі льотчики невдовзі матимуть свою каплицю
Військовослужбоці 204-тої бригади тактичної авіації, які базуються у Луцьку, невдовзі матимуть свою капличку.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Наразі у авіаційному підрозділі уже є молитовний куток. Його незабаром освятять як каплицю на честь чуда Архістратига Михаїла в Хонах. Тут є місце для подання записок, а також прапор із фотографіями воїнів Небесного легіону.

Нещодавно військові також отримали подарунок від луцької художниці Таїсії Липницької – витвір мистецтва із традиційним зображенням святого Юрія Переможця.

Як повідомив капелан військового підрозділу А0959 протоієрей Олександр Вронський, картину він передав своїм підопічним через сина майстрині Юрія: цей учасник війни в Афганістані дуже хотів зробити такий подарунок для військовиків. Тож завдяки сприянню психолога Любави Казмірчук його мрія здійснилася.

Коли священник здійснить чин освячення мистецького дару, він набуде статусу ікони і воїни зможуть перед нею молитися до святого Юрія.

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Теги: Волинь, Луцьк, 204-та бригата
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Коментарі 1
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Еге, янголи якщо що спустять їх до землі. Дебилізм.
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