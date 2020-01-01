Луцькі льотчики невдовзі матимуть свою каплицю

Військовослужбоці 204-тої бригади тактичної авіації, які базуються у Луцьку, невдовзі матимуть свою капличку.Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Наразі у авіаційному підрозділі уже є молитовний куток. Його незабаром освятять як каплицю на честь чуда Архістратига Михаїла в Хонах. Тут є місце для подання записок, а також прапор із фотографіями воїнів Небесного легіону.Нещодавно військові також отримали подарунок від луцької художниці Таїсії Липницької – витвір мистецтва із традиційним зображенням святогоЯк повідомив капелан військового підрозділу А0959 протоієрей, картину він передав своїм підопічним через сина майстрині Юрія: цей учасник війни в Афганістані дуже хотів зробити такий подарунок для військовиків. Тож завдяки сприянню психологайого мрія здійснилася.Коли священник здійснить чин освячення мистецького дару, він набуде статусу ікони і воїни зможуть перед нею молитися до святого Юрія.