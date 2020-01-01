У Луцьку протестом під будівлею СБУ підтримали Сергія Стерненка. ФОТО

У Луцьку відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.Акція відбулася біля будівлі управління Служби безпеки України у Волинській області. Про це повідомила Наталія Усатенко на своїй сторінці у фейсбуці.Активісти увімкнули на проекторі світлину Стерненка з написом «Руки геть від Стерненка» та «Маю право на самозахист».Такі ж акції відбулися у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Херсоні,і Івано-Франківську, Харкові, Тернополі."Сьогодні вийшли зі спільною вимогою — руки геть від Сергія Стерненка, кожен українець має право на самозахист. Дякую кожному, хто долучився до акцій. Дякую всім, хто лайкає/репостить, пише пости на підтримку та розповідає і пояснює іншим, чому кейс Сергія — це про кожного з нас", - йдеться у дописі.Довідка:Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки організації та участі у протестних акціях, зокрема бойкотах виступів українських артистів, які їздять із виступами до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму. Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.Сергій Стерненко подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.