У Луцьку протестом під будівлею СБУ підтримали Сергія Стерненка. ФОТО
Сьогодні, 23:01
У Луцьку відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Акція відбулася біля будівлі управління Служби безпеки України у Волинській області. Про це повідомила Наталія Усатенко на своїй сторінці у фейсбуці.
Активісти увімкнули на проекторі світлину Стерненка з написом «Руки геть від Стерненка» та «Маю право на самозахист».
Такі ж акції відбулися у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Херсоні,і Івано-Франківську, Харкові, Тернополі.
"Сьогодні вийшли зі спільною вимогою — руки геть від Сергія Стерненка, кожен українець має право на самозахист. Дякую кожному, хто долучився до акцій. Дякую всім, хто лайкає/репостить, пише пости на підтримку та розповідає і пояснює іншим, чому кейс Сергія — це про кожного з нас", - йдеться у дописі.
Довідка:
Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки організації та участі у протестних акціях, зокрема бойкотах виступів українських артистів, які їздять із виступами до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму. Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.
Сергій Стерненко подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.
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Акція відбулася біля будівлі управління Служби безпеки України у Волинській області. Про це повідомила Наталія Усатенко на своїй сторінці у фейсбуці.
Активісти увімкнули на проекторі світлину Стерненка з написом «Руки геть від Стерненка» та «Маю право на самозахист».
Такі ж акції відбулися у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Херсоні,і Івано-Франківську, Харкові, Тернополі.
"Сьогодні вийшли зі спільною вимогою — руки геть від Сергія Стерненка, кожен українець має право на самозахист. Дякую кожному, хто долучився до акцій. Дякую всім, хто лайкає/репостить, пише пости на підтримку та розповідає і пояснює іншим, чому кейс Сергія — це про кожного з нас", - йдеться у дописі.
Довідка:
Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки організації та участі у протестних акціях, зокрема бойкотах виступів українських артистів, які їздять із виступами до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму. Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.
Сергій Стерненко подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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