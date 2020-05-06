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На заводі авіаобладнання у Хмельницькому виготовили апарат штучної вентиляції легенів

На заводі авіаобладнання у Хмельницькому виготовили апарат штучної вентиляції легенів
У Хмельницькому на заводі випустили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Підприємство готове поставити апарат на виробництво, про це йдеться
у сюжеті ТСН.

В повсякденному житті завод спеціалізується на виготовленні авіаційного і радіолокаційного обладнання, але у зв'язку з пандемією коронавірусу частково переорієнтувався.

Наразі виготовили тільки один апарат. Його зараз тестують.


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Теги: ШВЛ, Хмельницький
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