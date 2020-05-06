На заводі авіаобладнання у Хмельницькому виготовили апарат штучної вентиляції легенів





Підприємство готове поставити апарат на виробництво, про це йдеться

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В повсякденному житті завод спеціалізується на виготовленні авіаційного і радіолокаційного обладнання, але у зв'язку з пандемією коронавірусу частково переорієнтувався.



Наразі виготовили тільки один апарат. Його зараз тестують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Хмельницькому на заводі випустили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ).Підприємство готове поставити апарат на виробництво, про це йдетьсяу сюжеті ТСН В повсякденному житті завод спеціалізується на виготовленні авіаційного і радіолокаційного обладнання, але у зв'язку з пандемією коронавірусу частково переорієнтувався.Наразі виготовили тільки один апарат. Його зараз тестують.

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