На заводі авіаобладнання у Хмельницькому виготовили апарат штучної вентиляції легенів
06 травень, 23:34
У Хмельницькому на заводі випустили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
Підприємство готове поставити апарат на виробництво, про це йдеться
у сюжеті ТСН.
В повсякденному житті завод спеціалізується на виготовленні авіаційного і радіолокаційного обладнання, але у зв'язку з пандемією коронавірусу частково переорієнтувався.
Наразі виготовили тільки один апарат. Його зараз тестують.
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Підприємство готове поставити апарат на виробництво, про це йдеться
у сюжеті ТСН.
В повсякденному житті завод спеціалізується на виготовленні авіаційного і радіолокаційного обладнання, але у зв'язку з пандемією коронавірусу частково переорієнтувався.
Наразі виготовили тільки один апарат. Його зараз тестують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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