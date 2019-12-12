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На стадіоні київського «Динамо» вирішили спалити суху траву. ФОТО

На стадіоні київського «Динамо» вирішили спалити суху траву. ФОТО
У ФК «Динамо» Київ вирішили випалити траву на своєму домашньому полі, аби вона краще росла у наступному сезоні.

Про це повідомили на сторінці клубу у фейсбуці.

У дописі йдеться, що у клубі дотримуються старої-доброї традиції палити сухостій та покладають на цей процес великі сподівання і рекомендують зробити те саме на стадіонах «Олімпійський» та «Арена-Львів».

"Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося більше 12 тисяч пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин і знищуються кілометри площин. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть спричиняти легеневі захворювання, яких усьому світу зараз і так вистачає", - йдеться у дописі.

Також представники клубу закликали українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів та відмовитися від пагубної традиції для збереження життя, довкілля та здоров'я власних дітей.

Крім цього до допису прикріпили фото, на яких зображені кадри можливих підпалів.

На стадіоні київського «Динамо» вирішили спалити суху траву. ФОТО
На стадіоні київського «Динамо» вирішили спалити суху траву. ФОТО
На стадіоні київського «Динамо» вирішили спалити суху траву. ФОТО

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Теги: футбол, Динамо
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