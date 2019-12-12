На стадіоні київського «Динамо» вирішили спалити суху траву. ФОТО

У ФК «Динамо» Київ вирішили випалити траву на своєму домашньому полі, аби вона краще росла у наступному сезоні.Про це повідомили на сторінці клубу у фейсбуці.У дописі йдеться, що у клубі дотримуються старої-доброї традиції палити сухостій та покладають на цей процес великі сподівання і рекомендують зробити те саме на стадіонах «Олімпійський» та «Арена-Львів»."Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося більше 12 тисяч пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин і знищуються кілометри площин. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть спричиняти легеневі захворювання, яких усьому світу зараз і так вистачає", - йдеться у дописі.Також представники клубу закликали українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів та відмовитися від пагубної традиції для збереження життя, довкілля та здоров'я власних дітей.Крім цього до допису прикріпили фото, на яких зображені кадри можливих підпалів.