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На Миколаївщині блискавка вбила підлітка

На Миколаївщині блискавка вбила підлітка
На Миколаївщині від удару блискавки загинув 15-річний хлопець.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДСНС.

Трагедія сталася 5 травня. Співробітників поліції звернулися до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївської області та повідомили, що від ураження блискавкою загинув підліток 2005 р.н.

Повідомлялось, що це трапилось близько 19:46 на відкритій території за селом Тетянівка Новосевастопільської сільської ради Березнегуватського району.

На місце прибула оперативна група Березнегуватського відділу поліції та бригада швидкої медичної допомоги, черговий лікар якої констатував смерть.

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Теги: трагедія, смерть
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