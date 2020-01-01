На Миколаївщині блискавка вбила підлітка





Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДСНС.



Трагедія сталася 5 травня. Співробітників поліції звернулися до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївської області та повідомили, що від ураження блискавкою загинув підліток 2005 р.н.



Повідомлялось, що це трапилось близько 19:46 на відкритій території за селом Тетянівка Новосевастопільської сільської ради Березнегуватського району.



На місце прибула оперативна група Березнегуватського відділу поліції та бригада швидкої медичної допомоги, черговий лікар якої констатував смерть.

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