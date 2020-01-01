вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 7 травня

Курс валют у Луцьку на 7 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.90, а продаж – 27.10.

Євро при купівлі становить – 28.90, продажу – 29.15.

Курс російського рубля: купівля – 0,32, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Молодий волинянин звів рахунки з життям
Сьогодні, 09:25
Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 7 травня
Сьогодні, 09:08
«Рабен Україна»: усі логістичні послуги – під одним дахом*
Сьогодні, 09:00
Луцькі льотчики невдовзі матимуть свою каплицю
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Долар продовжує падіння: курс валют у Луцьку на 5 травня Долар продовжує падіння: курс валют у Луцьку на 5 травня
05 травень, 09:14
Курс валют у Луцьку на 4 травня Курс валют у Луцьку на 4 травня
04 травень, 09:09
Курс валют у Луцьку на 1 травня Курс валют у Луцьку на 1 травня
01 травень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 30 квітня Курс валют у Луцьку на 30 квітня
30 квітень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили волинянина, який на вокзалі «обчистив» чоловіка
Сьогодні, 09:48
 0
Молодий волинянин звів рахунки з життям
Сьогодні, 09:25
 0
Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку на 7 травня
Сьогодні, 09:08
 0
«Рабен Україна»: усі логістичні послуги – під одним дахом*
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8