Курс валют у Луцьку на 7 травня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.90, а продаж – 27.10.
Євро при купівлі становить – 28.90, продажу – 29.15.
Курс російського рубля: купівля – 0,32, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.40.
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Євро при купівлі становить – 28.90, продажу – 29.15.
Курс російського рубля: купівля – 0,32, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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